В Тартуском университете изучат долгосрочное влияние коронавируса

В ходе наблюдения за 370 пациентами, перенесшими COVID-19, ученые Тартуского университета оценят факторы, которые влияют на сложность течения болезни и ее последствия. К исследованию привлекут центры семейных врачей в Таллинне, Тарту и на Сааремаа.

"У врачей нет опыта изучения долгосрочного воздействия COVID-19 на людей, и необходимые доказательства нужно собрать во время пандемии", – сообщила профессор кафедры эпидемиологии Тартуского университета, руководитель исследования "Анализ случаев заболевания COVID-19 и определение групп риска в Эстонии" Аннели Уускюла.

В сотрудничестве с центрами семейных врачей в Таллинне, Тарту и на Сааремаа ученые проанализируют факторы, связанные с коронавирусной инфекцией, тяжестью заболевания и иммунным ответом в Эстонии, а также последствия инфекции для здоровья. Кроме того, ученые планируют определить генетические маркеры, связанные с тяжестью и осложнениями после COVID-19.

Приглашать пациентов принять участие в исследовании будут семейные врачи. "Мы сотрудничаем с центрами семейных врачей, в которых было больше всего пациентов с коронавирусом", – уточнила Уускюла.

Она надеется, что люди, переболевшие коронавирусом, примут активное участие в исследовании, так как оно поможет выяснить, как долго сохраняются симптомы, какие они, каковы долгосрочные последствия, как протекает болезнь и в какой помощи нуждаются переболевшие пациенты.

ERR