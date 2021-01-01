Меритс: ношение хирургических масок могло бы стать обязательным везде

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По словам вирусолога Андреса Меритса, в Эстонии ношение хирургической маски должно быть обязательным.

В некоторых европейских странах власти уже начали требовать ношение хирургических масок или респираторов, сообщают в четверг радионовости ERR.



Иллюстративная фотография. Автор: Ellina Katšan

По словам Меритса, о хирургических масках информации больше и они точно защищают. К тому же они очень дешевые, добавил вирусолог.

"Я понимаю, что в этом случае мы станем производить много мусора, но на данный момент лучше несколько месяцев производить мусор, чем трупы", - сказал ученый.

Андрес Меритс считает, что требование ношения маски в общественных местах следует расширить и на все внутренние помещения за исключением домов.

В фирме Magnum Medical, которая поставляет аптекам в том числе защитные маски, считают, что с поставками хирургических масок проблем возникнуть не должно.

"Нет проблем с наличием масок на месте, т.е. если будет установлено такое обязательство, что необходимо носить хирургическую или медицинскую маску, то, по нашему мнению, оптовые компании смогут снабжать население Эстонии", - сказал член правления Magnum Medical Тимо Данилов.

По его данным, цены на маски неуклонно снижаются.

ERR