Меритс: ношение хирургических масок могло бы стать обязательным везде

Конвейер новостей / Здравоохранение / РеспубликаМеритс: ношение хирургических масок могло бы стать обязательным везде
Дата публикации: Сегодня, 09:43 Просмотрено: 123
По словам вирусолога Андреса Меритса, в Эстонии ношение хирургической маски должно быть обязательным.
В некоторых европейских странах власти уже начали требовать ношение хирургических масок или респираторов, сообщают в четверг радионовости ERR.
Иллюстративная фотография. Автор: Ellina Katšan
По словам Меритса, о хирургических масках информации больше и они точно защищают. К тому же они очень дешевые, добавил вирусолог.
"Я понимаю, что в этом случае мы станем производить много мусора, но на данный момент лучше несколько месяцев производить мусор, чем трупы", - сказал ученый.
Андрес Меритс считает, что требование ношения маски в общественных местах следует расширить и на все внутренние помещения за исключением домов.
В фирме Magnum Medical, которая поставляет аптекам в том числе защитные маски, считают, что с поставками хирургических масок проблем возникнуть не должно.
"Нет проблем с наличием масок на месте, т.е. если будет установлено такое обязательство, что необходимо носить хирургическую или медицинскую маску, то, по нашему мнению, оптовые компании смогут снабжать население Эстонии", - сказал член правления Magnum Medical Тимо Данилов.
По его данным, цены на маски неуклонно снижаются.
ERR