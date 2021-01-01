Департамент предупреждает: дорожные условия очень сложные

Во вторник утром погодные условия изменились по всей Эстонии, пошел ледяной дождь, из-за чего на дорогах стало скользко.



Транспортный департамент объявил сложные погодные условия по всей стране.

Ледяной дождь спровоцировал появление опасных скользких участков на всех государственных шоссе. В Департаменте шоссейных дорог отметили, что дорожные условия могут оставаться тяжелыми весь день. "Дорожная техника обрабатывает дороги, но необходимо учесть, что такая обработка занимает время, а непрекращающийся ледяной дождь может свести все усилия на нет. Просим водителей соблюдать осторожность, а при возможности и вовсе отложить поездку", – сказал директор дорожной службы Департамента шоссейных дорог Райдо Рандмаа. Транспортный департамент с 13:00 объявил сложные дорожные условия по всей Эстонии из-за ледяного дождя и чрезвычайно скользкого дорожного покрытия. В сообщении департамента отмечается, что проблемы с движением есть на всех государственных шоссе. Снегоочистительные и обледенительные работы продолжаются, но проходимость на части государственных дорог может остаться плохой из-за скользкого покрытия. По прогнозу синоптиков, сложные погодные условия могут сохраниться до утра 24 февраля.





Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк:

Сегодня до полудня в Южной Эстонии из-за возникшей вследствие ледяного дождя гололедицы участились ДТП, из них большинство были выездами с дороги и наезды сзади.

Аварии участились в Тартумаа и Вильяндимаа, сообщения были и из других уездов. Например, в Йыгевамаа и Вырумаа грузовые автомобили выехал в кювет, в Валга автомобиль въехал в забор, в Тырва столкнулись грузовик и легковой автомобиль. К счастью, большинство аварий, кроме ДТП в Тарту на ул. Туру, обошлись только материальным ущербом.

На месте ДТП полицейские видели, что хотя в большинстве своем на попавших в ДТП транспортных средствах была зимняя резина, водители не учитывали при езде дорожные условия. Погода в ближайшие часы заметно не улучшится, поэтому сейчас крайне важно выбирать при езде стиль вождения, соответствующий погодным и дорожным условиям, держать дистанцию, уменьшить скорость.

Руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ:

Ледяной дождь и сложные дорожные условия усложнили движение как в Таллинне, так и на дорогой за городом. Были сообщения и о падениях велосипедистов и пешеходов, поэтому крайнюю осторожность надо сейчас соблюдать всем.

Просим водителей ехать медленнее и спокойнее, избегая обгонов и держа дистанцию. Просим воздержаться от поездок, которые сейчас не являются неотложными, до улучшения дорожных и погодных условий. Если отложить поездку невозможно, надо учесть, что сейчас тормозной путь будет в 3-4 раза длиннее по сравнению с сухим асфальтом.

По информации: Департамент полиции / ERR