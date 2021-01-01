Norstat: 53% жителей Эстонии поддерживают введение жесткого карантина

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Более половины жителей Эстонии считают, что в стране следует ввести такие же ограничения, которые действовали весной 2020 года.



Автор: Priit Mürk/ERR

Такие данные приводятся в опубликованных во вторник результатах опроса общественного мнения, проведенного социологической фирмой Norstat.

Введение ограничений по образцу весны прошлого года поддержали 53% респондентов, 43% высказались против, а 5% затруднились с ответом.

В группе респондентов старше 50 лет и людей эстонской национальности такой карантин поддерживают более половины респондентов, а в группах младше 50 лет и неэстонской национальности - менее половины.

На вопрос об оценке действий правительства в борьбе с коронавирусом 47% ответили, что они не удовлетворены этими действиями, 46% заявили об удовлетворенности, а 7% затруднились с ответом. В декабре на аналогичный вопрос отрицательно ответили 50%, а положительно - 45% респондентов. Весной прошлой года, когда в Эстонии действовали значительно более жесткие ограничения, действиями правительства были удовлетворены 73%, а 23% - не удовлетворены.

Опрос был проведен на прошлой неделе среди 500 респондентов уже после того, как правительство сообщило о новых ограничениях, которые вступили в силу с 22 февраля.

ERR