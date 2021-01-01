Лутсар: научный совет рекомендует ввести более жесткие ограничения

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Встречавшийся в понедельник с правительством научный совет рекомендует ввести более жесткие ограничения, поскольку мягкие ограничения не дают нужного результата, а заполняемость таллиннских больниц может достигнуть своего предела, заявила руководитель научного совета Ирья Лутсар.



Ирья Лутсар. Автор: Kairit Leibold/ERR

"Мягкие ограничения не уменьшили распространение инфекции. Число заражений не настолько велико, однако больницы начинают заполняться. Больше всего нас беспокоят таллиннские больницы, которые скоро будут переполнены. Коек хватает, но персонала - нет", - сказала Лутсар ERR.

Она отметила, что призывы не устраивать вечеринки и не собираться большими компаниями в основном остаются не услышанными.

"Для нынешней вспышки инфекции характерно то, что она распространяется в основном среди молодежи. Молодые люди более подвижны, пожилые же находятся дома, и их легче ограничить в чем-либо. Однако понятно, что если не сократить количество контактов между людьми, то уровень заражения не снизится", - отметила она.

Лутсар не пожелала отвечать на вопрос, какие рекомендации дадут члены научного совета на встрече с правительством во вторник.

"Научный совет предлагает ввести более жесткие ограничения, но когда и где они будут действовать, пока не ясно. Понятно, что если мы будем продолжать в том же духе, то цифры увеличатся", - подчеркнула руководитель научного совета.

Рекомендации консультирующего правительство научного совета станут известны в пятницу, после того как в четверг правительство примет очередные решения по ограничениям.

"В понедельник в научном совете прошло обсуждение, где приняли участие врачи и педиатры. Педиатры заявили, что вирус не является проблемой детей, и в этом году в детских больницах находится даже меньше больных детей, чем в прошлом году, отметив, что из-за длительного дистанционного обучения возникли другие серьезные последствия", - отметила Лутсар.

На уточняющий вопрос корреспондента портала ERR, рекомендует ли научный совет закрытие торговых центров, заведений общественного питания, кинотеатров, театров и тренажерных залов, Лутсар ответила: "Мы не желаем введения комендантского часа, но научный совет отметил, что нынешние ограничения больше не работают".

ERR