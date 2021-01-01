Ланно: в Эстонии к концу лета должен появиться коллективный иммунитет

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На этой неделе в Эстонии планируется провести 25 000 - 30 000 вакцинаций от коронавируса, и с учетом планируемых темпов иммунизации к концу июня должны быть вакцинированы более полумиллиона. По оценке Департамента здоровья, в сочетании с уже переболевшими это должно обеспечить в стране коллективный иммунитет к концу лета.

В Эстонию из Бельгии прибыла очередная партия вакцины Pfizer/Biontech - 14 000 доз. На этой неделе ожидается также поставки вакцин Moderna в размере 6000 доз и AstraZeneca, её объём до сих пор не известен. При этом на складе Департамента здоровья ещё утром находилось менее 4000 доз. То есть, вакцина используется по назначению, однако небольшие объёмы поставки не позволили до сих пор провакцинировать и 5% населения страны. Если поставка вакцины будет проходить в договорённом объёме, то ко второй половине года получится вакцинировать более полумиллиона человек, передает "Актуальная камера".



Гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно Фото: Liis Treimann

"В конце первого квартала прибудет 300 000 доз и 150 000 человек получат вакцину. И, согласно имеющейся у нас информации, во втором квартале должно прийти 800 000 доз вакцины, тогда это будет плюс 400 000 человек. То есть суммарно, к концу июня 550 000 человек смогут получить полную вакцинацию", - пояснил гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно.

По мнению Ланно, если добавить к этим людям ещё и переболевших, то в Эстонии к концу лета сможет появиться коллективный иммунитет.

"Это уже очень близко к этому уровню, особенно если мы добавим результаты июня. И я думаю, что к следующей волне коронавируса, которая может произойти в сентябре, мы будем уже готовы", - добавил Ланно.

На этой неделе, несмотря на то, что во вторник будет сокращённый рабочий день, а среда - выходной, правительство намерено вакцинировать больше людей, чем на прошлой неделе.

"Если на прошлой неделе вакцинировали чуть более 20 000 человек, то на этой неделе мы намерены выйти на уровень 25-30 000 вакцинаций, что, в свою очередь, означает довольно напряжённые как будние дни, так и выходные", - пояснил министр здоровья и труда Танель Кийк.

Министерство социальных дел на прошлой неделе получило списки из профильных ведомств о работниках первой линии, которым необходима вакцина. Суммарно это более 160 000 человек, куда вошли люди как из общественного, так и частного сектора.

Вакцинация всех желающих должна начаться в Эстонии в мае.

ERR