Во вторник в Эстонии может выпасть желтый снег

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Во вторник до Эстонии из Северной Африки доберется песчаная пыль из пустыни Сахара, из-за чего снег может иметь желтоватый оттенок. Принесенная за тысячи километров песчаная пыль не опасна для здоровья, но есть желтый снегне стоит, что и так должно быть понятным жителям Северных стран, пишет Postimees.



Пылевая буря в Альпах, 12,02,21. Фото: twitter.com/Bruno von Arx



По словам ведущего синоптика государственной метеослужбы Тайми Пальяк, погода в Эстонии во вторник из-за пылевого облака может быть больше обычного туманной и облачной, поскольку в верхних слоях атмосферы находятся пыль и иные мелкие частицы. «Осадки, которые выпадут в виде мокрого снега и снега, могут быть немного желтоватыми, то есть не такими ярко-белыми, каким обычно бывает свежий снег», - сказала Пальяк.

С какой концентрацией двигающееся из Африки в сторону Эстонии пылевое облако сюда дойдет, зависит от многих аспектов: пылевое облако идет в Эстонию из Швеции через Балтийское море, а поскольку прогноз погоды обещает в этом районе осадки, часть пыли осядет уже до того, как доберется до Эстонии. Но какой точно будет концентрация пыли, по словам Пальяк, предсказать трудно.

По ее словам, пыль Сахары во вторник не приведет к сумеркам в Эстонии, как это было с дымом лесных пожаров, доходившим до Эстонии из Португалии 17 октября 2017 года - тогда вместе с дымом пожаров в Эстонию попала и песчаная пыль из пустыни Сахара, и из-за воздействия двух этих факторов день был необычно темным для своего времени года. «Это случилось осенью, но сейчас на подходе весна, и солнце выше за облаками. Не будет так темно, как тогда», - заверила Пальяк.



Вероятность увидеть желтый снег больше в восточной части материковой Эстонии, поскольку в Западной Эстонии выпадающий утром мокрый снег быстро превратится в дождь, и пустынная пыль со свежим снегом на землю не ляжет. «Если концентрация песчаной пыли так высока, что выкрасит снег в желтый, то это, скорее всего, можно будет увидеть на континенте и в основном в его восточной части», - сказала Пальяк.

BNS