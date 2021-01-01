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Конвейер новостей / ПроисшествияПолиция обнаружила фальсифицированные сертификаты теста на корону

Дата публикации: Вчера, 22:29 Просмотрено: 124

С середины февраля полиция выборочно проверяет пассажиров Таллиннского аэропорта. В ходе проверок было выявлено семь случаев, когда необходимые для путешествий сертификаты негативного результата теста на корону имели признаки подделки.

Полиция обнаружила фальсифицированные сертификаты теста на корону
Таллиннский аэропорт ждет пассажиров. Автор: Sander Koit/ERR

 

Из-за распространения коронавируса для поездок в Эстонию и многие зарубежные государства следует предоставить сертификат, подтверждающий негативный результат теста на корону. В случае, если человек уже переболел, тест должен быть сделан не менее чем 10 дней назад, врач должен признать человека здоровым и с этого момента не должно пройти более шести месяцев. Эстония и другие государства акцептируют при поездках, освобождении от самоизоляции или про сокращении времени самоизоляции тест PCR (Polymerase chain reaction).

Так как SYNLAB получила информацию, что для путешествий используются фальсифицированные сертификаты PCR-тестов, полиция вместе с представителями SYNLAB проверила ранним утром 18 февраля в Таллиннском аэропорту пассажиров, направлявшихся на рейсы во Франкфурт, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

"До этого полицейские прошли обучение, как распознать подделанные сертификаты. Когда у полицейского возникало подозрение о подделке, представитель лаборатории SYNLAB проверял по базе данных, делал ли человек тест в то время, которое указано на сертификате. Было проверено 520 пассажиров и было обнаружено пять подделанных сертификатов",  сказала руководитель службы ведения делопроизводств Кесклиннаского

отделения полиции Елена Мирошниченко.

Выборочные проверки было проведены и на выходных, были проверены сертификаты более тысячи пассажиров.

"С 18 февраля в ходе проверок мы обнаружили всего семь подделок и предъявили подозрение двум человекам",  добавила Мирошниченко.

По словам подполковника полиции Елены Мирошниченко, было два типа подделок  подделывали либо результат своего теста, сделанного ранее, оправдываясь, что новый тест не успели сделать до поездки, либо предъявляли сертификат с купленными ложными данными.

„Достойно сожаления, что в ситуации, когда мы все должны заботиться о здоровье друг друга и уменьшать для пресечения распространения вируса контакты, люди решили подделать сертификат или купить подделки. Этим они ставят в опасность не только себя, но и здоровье других пассажиров и жителей зарубежных стран. Напоминаю, что подделка и использование любого официального документа равноценны преступлению, за которое можно получить в наказание денежный штраф или тюремное заключение сроком до трех лет",  сказала Мирошниченко.

Полиция сейчас выясняет, насколько велика эта проблема, и для выяснения обстоятельств было начато уголовное делопроизводство по статье 345 Пенитенциарного кодекса об использовании поддельного документа.

Выборочные проверки полиция и SYNLAB проводят и на этой неделе.

Марге Силлаотс

пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны

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