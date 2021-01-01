Полиция обнаружила фальсифицированные сертификаты теста на корону

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С середины февраля полиция выборочно проверяет пассажиров Таллиннского аэропорта. В ходе проверок было выявлено семь случаев, когда необходимые для путешествий сертификаты негативного результата теста на корону имели признаки подделки.



Таллиннский аэропорт ждет пассажиров. Автор: Sander Koit/ERR

Из-за распространения коронавируса для поездок в Эстонию и многие зарубежные государства следует предоставить сертификат, подтверждающий негативный результат теста на корону. В случае, если человек уже переболел, тест должен быть сделан не менее чем 10 дней назад, врач должен признать человека здоровым и с этого момента не должно пройти более шести месяцев. Эстония и другие государства акцептируют при поездках, освобождении от самоизоляции или про сокращении времени самоизоляции тест PCR (Polymerase chain reaction).

Так как SYNLAB получила информацию, что для путешествий используются фальсифицированные сертификаты PCR-тестов, полиция вместе с представителями SYNLAB проверила ранним утром 18 февраля в Таллиннском аэропорту пассажиров, направлявшихся на рейсы во Франкфурт, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

"До этого полицейские прошли обучение, как распознать подделанные сертификаты. Когда у полицейского возникало подозрение о подделке, представитель лаборатории SYNLAB проверял по базе данных, делал ли человек тест в то время, которое указано на сертификате. Было проверено 520 пассажиров и было обнаружено пять подделанных сертификатов", — сказала руководитель службы ведения делопроизводств Кесклиннаского

отделения полиции Елена Мирошниченко.

Выборочные проверки было проведены и на выходных, были проверены сертификаты более тысячи пассажиров.

"С 18 февраля в ходе проверок мы обнаружили всего семь подделок и предъявили подозрение двум человекам", — добавила Мирошниченко.

По словам подполковника полиции Елены Мирошниченко, было два типа подделок — подделывали либо результат своего теста, сделанного ранее, оправдываясь, что новый тест не успели сделать до поездки, либо предъявляли сертификат с купленными ложными данными.

„Достойно сожаления, что в ситуации, когда мы все должны заботиться о здоровье друг друга и уменьшать для пресечения распространения вируса контакты, люди решили подделать сертификат или купить подделки. Этим они ставят в опасность не только себя, но и здоровье других пассажиров и жителей зарубежных стран. Напоминаю, что подделка и использование любого официального документа равноценны преступлению, за которое можно получить в наказание денежный штраф или тюремное заключение сроком до трех лет", — сказала Мирошниченко.

Полиция сейчас выясняет, насколько велика эта проблема, и для выяснения обстоятельств было начато уголовное делопроизводство по статье 345 Пенитенциарного кодекса об использовании поддельного документа.

Выборочные проверки полиция и SYNLAB проводят и на этой неделе.

Марге Силлаотс

пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны