Как Эстония справится с уходом от сланцевой энергетики

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Переход к "климатической нейтральности" означает сворачивание сланцевой энергетики в Эстонии, что повлечет сокращение рабочих мест и возможное снижение энергетической безопасности.

Фото: Sputnik / Алексей Даничев

Новое правительство Эстонии привержено идее свернуть сланцевую промышленность в стране. В коалиционном договоре подтверждается намерение прекратить использование сланца для выработки электроэнергии к 2035 году и в целом в энергетике к 2040 году.

Для того, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза, Эстония менее чем через 15 лет должна закрыть все сланцевые электростанции и перейти к использованию возобновляемой энергии. Таллин не скрывает, что рассчитывает на закупку электроэнергии у стран Северной Европы.

Однако в стране бьют тревогу – ей необходимы гарантии энергобезопасности, а возобновляемая энергетика их дать не может. Особенно в свете того, что Эстония намерена выйти из БРЭЛЛ в 2025 году. Депутат Рийгикогу Дмитрий Дмитриев подчеркивает, что отказ от сланца может "больно ударить по Ида-Вирумаа".

"У нас должна появиться альтернатива сланцевой энергетике, но я такой альтернативы пока не вижу. Полностью заменить сланцевую энергетику ветром и солнцем мы не сможем", – отмечает политик.

В своем недавнем интервью премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что стране нужны инвестиции, и первым "траншем" станут 340 млн евро из Фонда справедливого перехода ЕС.

"Мы работаем во имя того, чтобы там появились высокооплачиваемые рабочие места, есть целый ряд идей, что делать и как привлечь частный сектор", – заявляет Каллас.

Пока же в Эстонии продолжается дискуссия на тему строительства мини-АЭС. Кая Каллас положительно оценивает подобную идею: "Лично я бы не побоялась жить рядом с атомной электростанцией. По крайней мере, по части современного развития технологии это та перспектива, которая может действовать, и которая является чистым электричеством с точки зрения загрязнения".

Fermi Energia – компания, продвигающая проект строительства в Эстонии атомной электростанции с небольшим модульным реактором. Председатель правления Сандор Лийве считает, что к 2035 году можно было бы построить такую АЭС.

"До 2035 года достаточно времени, но не слишком много. Предстоит много анализов, дискуссий, многое нужно спланировать, также в Эстонии должен быть специальный закон, так что впереди много работы. Я думаю, что через 10 лет будет самая первая возможность для строительства АЭС", – отмечает Лийве.

По его мнению, мини-АЭС не смогла бы полностью покрыть потребности Эстонии в электроэнергии, однако она могла бы диверсифицировать энергетическую корзину страны.

Тем не менее у проекта строительства мини-АЭС есть множество подводных камней, и один из них – обеспечение безопасности.

"АЭС для Эстонии может быть полезной. Я этого ни в коем случае не отрицаю. Но проработка нового поколения атомных электростанций, особенно с такой малой мощностью, еще в процессе. Так называемые АЭС гарантированной безопасности еще нигде не запустили. Эстонии не нужно торопиться, чтобы не стать неудачным экспериментом", – отметил ранее Baltnews эстонский экономист Ханон Барабанер.

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