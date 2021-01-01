Антитела к коронавирусу могут сохраняться длительное время

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В конце прошлого года сотрудники больницы Курессааре провели исследование на наличие антител к коронавирусу в крови. В нем приняли участие 3611 жителей Сааремаа, то есть более одной десятой островитян.



Палатка тестирования на коронавирус. Иллюстративное фото. Автор: Margus Muld/ERR

Исследование показало, что наличие антител было обнаружено у 17% или 614 жителей острова, которые весной переболели коронавирусом.

Результаты исследования указывают на то, что у некоторых людей антитела к коронавирусу могут оставаться в организме в течение длительного времени.

Больница Курессааре хочет продолжить свои исследования, чтобы более подробно выяснить, сколько времени в организме человека сохраняются антитела к коронавирусу.

"Я думаю, что люди, в организме которых сохраняются антитела к Covid-19, с большой вероятностью не заболеют во время этой волны заболеваемости. Однако 100% гарантии нет. Также стоит подчеркнуть, что мы должны следить за мерами безопасности", - заявил заведующий лечебной частью больницы Курессааре Эдвард Лаане.

"Несколько дней назад у нас был один сотрудник, который снова получил положительный результат анализа на антитела. Это означает, что антитела сохранялись в его организме в течение 11 месяцев. Таким образом, можно сказать, что у некоторых людей иммунитет к заболеванию сохраняется в течение длительного времени, но это не значит, что так происходит у всех. На самом деле против коронавируса не требуется высокий титр антител, чтобы получить иммунитет. Самое главное, что они есть", - добавил Лаане.

ERR