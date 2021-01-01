В Эстонии начали действовать новые коронавирусные ограничения

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На фоне ускорившегося распространения коронавируса были в очередной раз введены дополнительные меры, включая частичный перевод школ на дистанционное обучение и закрытие спа-отелей, которые вступили в силу 22 февраля.



Автор: Juhan Hepner/ERR

Согласно принятому на прошлой неделе решению правительства, в течение недели после февральских каникул, т.е. с 1 по 7 марта, контактное обучение в школах будет проводиться только для 1-4 классов, а остальные классы будут учиться дистанционно.

На две недели запрещены групповые занятия и тренировки в сфере образования и деятельности по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации, молодежной работы и спорта. Разрешено заниматься и тренироваться по одиночке или вдвоем при условии половинной заполняемости помещений и присутствия в помещении не более 200 человек с сохранением между ними дистанции в два метра. Групповые занятия на свежем воздухе разрешены для групп до 50 человек.

В банях, СПА, бассейнах и водных центрах с понедельника разрешено только оказывать некоторые услуги, такие как парикмахерские и маникюрные салоны, гостиничные услуги и услуги общественного питания с соблюдением правил, действующих для мест такого типа. Разрешено также использовать внутренние бассейны для индивидуального плавания.

На предприятиях общественного питания введено правило половинной заполняемости и расстояния не менее двух метров между группами. Максимальный размер одной группы по-прежнему составляет шесть человек. Это ограничение не распространяется на семьи.

На публичных собраниях и богослужениях также действует правило половинной заполняемости помещений без стационарных посадочных мест, при этом максимальное число участников мероприятия снижено до 200 человек в закрытых помещениях и 250 человек - на свежем воздухе. Ограничения не касаются мероприятий в помещениях со стационарными посадочными местами, таких как кинотеатры, театры или концертные залы. Аналогичные ограничения введены и в сфере досуга.

Правительство объяснило введение дополнительных мер ускорившимся распространением коронавируса в Эстонии: за последнюю неделю число заразившихся увеличилось на 21%, а число госпитализированных - на 12%. Новые ограничения призваны уменьшить близкие контакты между людьми, при которых распространяется вирус.





Меритс: введенные с 22 февраля ограничения наверняка окажутся недостаточными

По оценке вирусолога и члена консультирующего правительство научного совета Андреса Меритса, введенных с понедельника новых ограничений, скорее всего, будет недостаточно для ограничения распространения коронавируса.



Андрес Меритс. Автор: ERR

По мнению профессора, школы, по всей видимости, останутся на частичном удаленном обучении не одну неделю после каникул, а на более долгий срок. "По поводу школ это необходимый шаг, который почти наверняка не может ограничиваться одной неделей", - сказал Меритс в понедельник в утренней передаче "Кофе+" на телеканале ETV+.

"Другие меры, которые вступили в действие сегодня, тоже направлены на ограничение распространения вируса, но не вполне уверен, что они достаточны", - добавил он.

Меритс уточнил, что могут потребоваться новые ограничения на работу кафе и ресторанов, а также различные виды развлечений, таких как кинотеатры и театры.

"Чем дольше открыты заведения общепита, тем больше у людей возможностей общаться. С другой стороны, это рассредоточение и предотвращение скоплений в часы пик. Я не уверен, что сейчас вообще можно держать эту сферу открытой", - сказал вирусолог.

"Сейчас надо иметь в виду, что любые контакты между людьми дают возможность для распространения вируса. Если нельзя принимать каких-либо разумных мер, чтобы эти контакты были как можно менее опасными, - ношение масок и поддержание дистанции, - то такие заведения и мероприятия сейчас сильно не рекомендованы", - пояснил Меритс.

От шарфов вместо масок нет никакого толка

Он настоятельно посоветовал людям пользоваться качественными медицинскими масками с высоким уровнем защиты, потому что различные импровизированные маски никакой реальной защиты не дают.

"Вопрос здесь просто в физике. Слой шарфа не даст ничего или почти ничего. Когда вирус распространяется очень мелкими каплями, аэрозолем, это просто-напросто его никак не останавливает. Вред от этого в том, что это дает ложное впечатление, что что-то делается. Но делается неправильно. Чем выше фильтрующая способность маски, тем более эффективно она фильтрует вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Эти шарфы и так далее в этом плане вообще никакого эффекта не имеют", - пояснил ученый.

Комментируя прогноз, согласно которому ежедневно фиксируемое число новых заражений в Эстонии может значительно превысить 1000 случаев, Меритс назвал прогноз реальным в том случае, если не будет предпринято эффективных мер по борьбе с распространением вируса.

"Прогноз делается на том основании, что ничего не меняется. И если ничего не меняется, то эти цифры будут. Прогнозы отчасти делаются для того, чтобы они не осуществлялись. Это предупреждение, что если ничего не менять, тогда будет", - сказал он.

Ситуация может улучшиться к маю

По оценке Меритса, эпидемиологическая обстановка в Эстонии может существенно улучшиться к маю.

"Я думаю, май. Судя по прошлому году, вирус довольно сезонный, и в мае в нашем климате его распространение начинает ограничиваться. Вакцинация достигнет уровня, который начнет иметь какой-то реальный эффект, тоже, скорее всего, в мае", - сказал ученый.

В данный момент, по его словам, темпы вакцинации настолько низкие, что никакого реального эффекта на распространение вируса она пока не оказывает.

"Если вакцина есть только на бумаге, в дозах, которые, может быть, когда-нибудь доставят, от нее не очень много толка", - сказал профессор, уточнив, что в случае коронавируса желательный охват вакцинации должен превышать 90% населения.

"Выше 90%, чтобы быть более-менее уверенным, потому что у вируса наверняка есть еще какие-то трюки, о которых мы еще не знаем", - добавил Меритс.

ERR