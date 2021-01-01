Эксперт по энергетике раскритиковал идею строительства АЭС в Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 10:53 Просмотрено: 224

Строительство атомной электростанции в Эстонии не только чревато опасностями, но и непомерно дорого, учитывая, что произведенную на ней электроэнергию надо будет продавать на гораздо более льготных условиях, утверждает эксперт Таллиннского агентства энергетики Марек Страндберг.



Марек Страндберг. ФОТО: Madis Sinivee

В воскресенье Страндберг написал в социальных сетях, что сторонниками проекта АЭС в Эстонии движет в первую очередь желание усилить свое влияние, а не развивать энергетику.

„В условиях, когда на сегодня существуют во много раз более дешевые способы генерировать электроэнергию, вы выбрали самый дорогостоящий из них, - написал Страндберг авторам проекта Fermi Energia, занимающимся подготовкой строительства АЭС в Эстонии. - Очень трудно понять, на что рассчитывают ваши спонсоры, поскольку экономических аргументов в пользу вашего проекта ничтожно мало».

„Атомная энергетика Эстонии на сегодня опирается на производителей атомных реакторов из рекламных каталогов. Этот проект так же развеется, как развеялся договор адвоката из бывших директоров разведки с эстонским государством, - намекнул Страндберг на расторгнутый недавно договор Эстонии с адвокатским бюро Louis Freeh. - За этим проектом была надежда усилить свое влияние на местную власть. Но за 15 лет интенсивного лоббирования атомной энергетики никто уроков для себя не вынес. Ни в малейшей степени».

«Кстати, россияне очень ловко научились строить плавучие атомные станции. Они значительно дешевле, с водой для охлаждения проблем никаких и если что случится, такую АЭС можно просто утопить. Может, стоит попробовать», - дал Страндберг еще один намек, на этот раз имея в виду катастрофы российских подлодок «Курск» и К-8, унесшие жизни 170 человек.

Планирующее строительство стоящей миллиард евро АЭС в Эстонии предприятие Fermi Energia привлекло миллион евро инвестиций и в течение года представит правительству ходатайство о специальной планировке.

Полученные от инвесторов средства пойдут на связанные со специальной планировкой затраты - например, предприятие еще до подачи ходатайства планирует заказать анализы влияния.

В качестве места под строительство АЭС рассматриваются Кабернеэме, Кунда и три разных места в волости Люганузе. Станция Fermi мощностью 300 мегаватт производила бы около одной пятой дневной потребности Эстонии в электроэнергии и около четверти — ночной.

BNS