Полиция призвала к особой осторожности при движении из-за гололедицы

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Сложные погодные условия в ночь на понедельник сделали дороги в Ида-Вируском уезде опасными для движения, особую внимательность водителям следует соблюдать на шоссе Таллинн-Нарва, где на одном из скользких участков рано утром произошли ДТП, движение в этом районе было направлено в объезд.



Иллюстративное фото. Автор: fs999/Creative Commons

В воскресенье вечером и в понедельник утром Идаская префектура получила сообщения о нескольких авариях на шоссе Таллинн-Нарва, где в кювете оказались легковые автомобили или грузовики. В 5.40 поступил сообщение о происшествии на 195 километре шоссе, где на скользкой дороге грузовик занесло и он перегородил проезжую часть. В 4.50 на 197 километре на скользкой дороге столкнулись две легковые машины, люди в происшествии не пострадали.

Руководитель Нарвской полевой службы Идаской префектуры Сильвер Пяслинг призвал водителей к осторожности в утренние часы, особенно начиная со 190 километра шоссе Таллинн-Нарва. Поскольку там сейчас очень скользко, лучше снизить скорость движения до 20-30 км/ч, посоветовал он.

BNS