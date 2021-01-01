Регистрироваться на вакцинацию можно будет через э-регистратуру

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В Эстонии разрабатывается приложение, которое позволит людям регистрироваться на вакцинацию через интернет. Предполагается, что услуга будет доступна с середины марта.



С середины марта люди из групп риска смогут бронировать время на вакцинацию через интернет. Автор: ERR

Возможность бронирования времени на вакцинацию в электронной регистратуре будет активирована, когда очередь сделать прививку дойдет до пациента.

"Когда будет составлен следующий за работниками передовой список, его внесут в э-регистратуру, и люди смогут начать бронировать время", – пояснила руководитель отдела народного здоровья Министерства социальных дел Хели Лаарманн.

Для всех жителей Эстонии такая возможность откроется не раньше мая, так как вакцины сейчас недостаточно, а поставки осуществляются постепенно.

Сейчас работники центров семейных врачей сами обзванивают пациентов, приглашая их вакцинироваться.

Запустить систему бронирования через э-регистратуру планировалось к началу вакцинации работников первой линии, но не получилось. По словам Лаарманн, но то были разные причины: "Разработки должны осуществляться с обеих сторон, как централизованно, так и со стороны поставщиков медицинских услуг".

Советник по коммуникации Министерства социальных дел Эва Лехтла также отметила, что вакцинация работников передовой началась на месяц раньше, и запуск системы бронирования в интернете с ней не совпал.

ERR