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Согласно решению правительства Эстония закажет дополнительно 1800 доз лекарства Ремдесивир, используемого при лечении вызванного коронавирусом воспаления легких. Партия препарата прибудет в Эстонию 24 февраля.

Ремдесивир, который условно разрешен Европейским агентством по лекарственным средствам, предназначен для лечения пациентов от 12 лет, нуждающихся вследствие воспаления легких в дополнительном кислороде. Это одно из немногих лекарств для лечения коронавируса.

"Не факт, что Ремдесивир снизит общую смертность", – подчеркнула гендиректор Лекарственного департамента Кристин Раудсепп.

Решение дополнительно закупить препарат обусловлено тем, что в лечении его используют активнее, чем прогнозировалось.

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, во время второй волны коронавируса поставки Ремдесивира осуществлялись быстро, и таких ситуаций, как в начале пандемии, когда США по сути скупили всю партию, не возникало.

С апреля Ремдесивир будет включен в список лекарств, компенсируемых Больничной кассой.

BNS