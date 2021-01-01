В Ляэне-Вирумаа обнаружен птичий грипп

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Особо опасный штамм вируса птичьего гриппа обнаружен у птиц птичника OÜ Telo Talu в волости Виру-Нигула (Ляэне-Вирумаа )

Ограничения установлены для птичников с содержанием более 70 голов: птиц нельзя вывозить или ввозить, до ликвидации вспышки ограничено передвижение людей и транспорта.



ФОТО: PIXABAY.COM





Первые сообщения о падеже птиц поступили 17 февраля, пробы были взяты немедленно. «Лабораторные исследования показали, что это особо заразный штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Этот штамм не представляет угрозы для людей, но причиняет экономический ущерб: из-за вируса приходится проводить забой всей содержащейся на птичнике птицы, поскольку лечения от этого заболевания нет",- пояснила замдиректора сельскохозяйственно-продовольственного департамента (PTA) Хеле-Май Саммель.

Затем PTA проводит полную очистку и дезинфекцию птичника, после чего через определенный период времени можно восстановить содержание птиц. Можно ходатайствовать о компенсации за погибшуую птицу.

По словам Саммель, PTA контролирует все птицеводческие хозяйства в радиусе до десяти километров от хутора. «Птицеводов волостей Хальяла, Виру-Нигула и Раквере мы просим держать птиц в закрытых помещениях и не допускать их контакта с водоплавающими и дикими птицами или посторонними людьми. Если вы заметили какие-либо признаки болезни у птиц, немедленно сообщите об этом своему ветеринару»,- пояснила Саммель.

В радиусе десяти километров от хутора Тело установлены ограничения, они касаются учета птиц, запрета на содержание, вывоза птиц за пределы птицефермы и т.д. Каждый птичник оценивается специалистом по мониторингу отдельно. Все птицеводы в этой запретной зоне уведомляются индивидуально, им направлены конкретные инструкции. Домашнюю птицу следует по всей Эстонии держать в помещении.

Основными симптомами птичьего гриппа являются отек лап и головы, одышка, потеря аппетита, сонливость и диарея, а также резкое снижение яйценоскости. Гребень и сережки зараженной вирусом птицы могут посинеть.

Для защиты от вируса домашнюю птицу необходимо держать в помещении и не допускать никаких контактов с дикими птицами, а также не впускать к птицам посторонних лиц; самим владельцам птиц нужно мыть руки и менять одежду и обувь, прежде чем войти в помещение с птицами и прежде, чем кормить их.

О возникшей аномальной смертности необходимо сообщить ветеринару. Птицы и инкубационные яйца могут быть ввезены из-за границы только на основании справки о состоянии здоровья птицы.

Если обнаружены свежие тушки водоплавающих птиц, таких как гуси или лебеди, большое количество мертвых диких птиц или мертвых хищных птиц, департамент просит сообщить об этом по телефону доверия +372 605 4767.

Птичий грипп обнаружен в 27 европейских странах, в этом году было убито или погибло около 3,5 миллиона домашних птиц.

Оперативную информацию о птичьем гриппе можно найти на сайте департамента pta.agri.ee, а также в аккаунте департамента в Facebook.

BNS