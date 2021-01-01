Новые ограничения шокировали владельцев спа-отелей в Нарва-Йыесуу

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По мнению руководства спа отелей в Нарва-Йыэсуу, закрытие спа и водных центров может окончательно уничтожить этот сектор предпринимательства в Ида-Вирумаа.



Фото: архив "НГ". Фото: архив "НГ".

Правительство решило с 22 февраля закрыть на две недели спа и водные центры, поскольку исследование сточных вод, проведенное после предыдущих школьных каникул, показало, что посещения спа существенно способствовали распространению коронавируса. Для спа-отелей в Нарва-Йыэсуу эта информация стала шоком, сообщила в четверг "Актуальная камера".

"Закрытие спа и водных центров ужасно и для отросли, и для отелей. Эти каникулы могли бы позволить рассчитаться с долгами и как-то сохранить персонал. У нас уже отсутствует всякая стратегия на случай "черного дня" потому, что "черный день" у нас не заканчивается с нового года", - прокомментировала решение правительства специалист по маркетингу Noorus SPA Hotel Дарья Боярова.

Руководитель лечебного спа отеля Нарва-Йыэсуу Карина Кюппас придерживается аналогичного мнения.

"Первая реакция, когда мы об этом узнали - злость. Раньше мы понимали с чем связано [закрытие спа и водных центров] и были готовы терпеть. Однако это уже третий раз. Мы только открылись с первого февраля и в четверг, 18 февраля, нам говорят, что нужно закрывать отель и уходить, как на войне. Закрывайте двери на ключ, и все, до свидания. Клиенты в шоке, уже оборвали все телефоны", - объяснила руководитель отеля Нарва-Йыэсуу.

Также Кюппас удивлена тем, что принимая решения, правительство не обращает внимания на различия в специфике спа-отелей.

"Я бы очень надеялась, чтобы нашелся человек, который сможет объяснить нашему правительству разницу между обычным спа и лечебным спа. Дело в том, что в отеле остается не так много семей с детьми. В основном в наш отель приезжают люди, которым нужна помощь в поддержании их здоровья", - сказала Кюппас.

Помимо этого, Кюппас и Боярова - учитывая, что нет ясности с финансовой поддержкой отрасли в связи с новыми ограничениями - считают, что такие решения могут окончательно привести к краху туристического сектора в Ида-Вирумаа.

ERR