Россия и Эстония высылают по дипломату каждой из сторон

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Россия высылает из страны эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия властей страны, пишет rus.postimees со ссылкой на комментарий «Интерфаксу» главы департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой.



Фото: МК-Эстония. Фото: МК-Эстония.

«Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решило таким образом показать лояльность Вашингтону и Брюсселю, абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Таллинне. Он занимался вопросами культуры, образования, то есть как раз теми сферами, где еще сохраняется сотрудничество», - сказала Захарова на брифинге в четверг.

«Российский ответ не заставил себя ждать - был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства», - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что это не инициатива Москвы, а ответные действия.

Пресс-секретарь МИД Эстонии сообщил Postimees, что министерство не комментирует высылку российского дипломата из Эстонии.

BNS