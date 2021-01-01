EKRE намерена блокировать ратификацию пограничного договора с Россией

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Если новое правительство передаст в Рийгикогу законопроект о ратификации пограничного договора с Россией, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) намерена помешать этому всеми законными способами.



Март Хельме. Автор: Gergey Lukecha/ERR

По словам вице-председателя EKRE и члена парламентской комиссии по иностранным делам Марта Хельме, EKRE намерена мобилизовать всех своих сторонников, чтобы Рийгикогу не одобрил договор, в соответствии с которым эстонское государство добровольно уступит России территории, полагающиеся ему по Тартускому мирному договору.

"Нет обоснования по существу для отделения 5,2% наземных территорий, территориальных вод и воздушного пространства Эстонии и их передачи иностранному государству. Одобрение договора в надежде на то, что это улучшит отношения между Эстонией и Россией, это стремление выдать желаемое за действительное и признак того, как плохо архитекторы нашей иностранной политики знают Россию", - заявил Хельме.

По словам Хельме, вызывает недоумение, почему правительство выступило с этой инициативой именно сейчас. "В ситуации, когда отношения между ЕС и Россией находятся на спаде и обсуждается введение новых санкций против РФ, наши министры планируют сделать России подарок. Эстонии от этого не будет никакой политической, экономической или моральной выгоды", - заявил Хельме.

"Наоборот, ратифицировав договор, Эстонская Республика согласится с позицией Кремля, что Тартуский мирный договор недействителен. Это согласие в свою очередь навсегда легализует продолжающуюся российскую оккупацию принадлежащих Эстонии по Тартускому мирному договору территорию. Таким образом, Эстония откажется от Занаровья и Петсеримаа (Печорского уезда). Ратификация договора лишит нас любых прав требовать малейшей компенсаций за оккупированные территории. Те, кто считает, что эстонское государство должно быть прагматичным и отступить от Тартуского мирного договора, забывают, что Россия Путина не будет вечной. Эстонии некуда спешить"", - отметил вице-председатель EKRE.

По словам Хельме, ратификация пограничного договора также стала бы одобрением действий России в Грузии и Украине. "Если мы поддерживаем территориальную целостность Грузии и Украины и осуждаем российскую агрессию в этих странах, нужно следовать тому же принципу и в Эстонии. Оккупация эстонских территорий и оккупация Крыма различаются только по времени", - резюмировал Хельме.

В четверг, 18 февраля, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс в интервью ERR заявила, что Эстония могла бы сделать первый шаг и заявить о своей готовности ратифицировать эстонско-российский пограничный договор.

ERR

