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Правительство договорилось о новых связанных с коронавирусом ограничениях, которые вступят в силу в понедельник — школьники начиная с 5 класса перейдут на удаленное обучение, на две недели закроются аквацентры.

В соответствии с предложением научного совета правительство решило, что после школьных каникул в школьных здания начиная с 5 класса в течение недели не будет проводиться контактное обучение. Таким образом, с 1 по 7 марта школьники не смогут находиться в учебных зданиях общеобразовательных школ.

Ограничение не распространяется на учеников с 1 по 4 класс и на учеников с особыми образовательными потребностями, а также учеников, которым, по оценке учителя, для достижения необходимых результатов необходимы консультации, которые проходят практическое обучение, совершают экзамены или тесты или участвуют в олимпиадах.

В течение как минимум двух неделю не будут разрешены групповые занятия в детских, подростковых и взрослых кружках, на семинарах, в молодежной работе и занятиях спортом.

Во внутренних помещениях может одновременно находиться до 200 человек. Под открытым небом разрешены занятия в кружках, дополнительное обучение, молодежная работа и занятия спортом компаниями не более 250 человек с соблюдением дистанции. Это касается и спортивных соревнований под открытым небом.

Публичные собрания и богослужения с нестационарными местами во внутренних помещениях разрешены при заполняемости до 50 процентов и при участии не более 200 человек. В мероприятиях под открытым небом может участвовать до 250 человек, но они должны соблюдать дистанцию.

Те же правила (заполняемость до 50 процентов, до 200 участников в помещении и до 250 под открытым небом) относятся и к развлекательным заведениям.

В предприятиях общепита со следующей недели вступит в силу требование 50-процентной заполняемости. Кроме того, правительство считает необходимым надзор за соблюдением требований в предприятиях общепита.

В предназначенных для всеобщего пользования саунах, спа, бассейнах, аквацентрах и бассейнах в течение последующих двух недель занятия спортом разрешены только при соблюдении ограничений.

Ограничение не распространяется на профессиональные занятия спортом в системе соревнований спортивного союза, в том числе на членов и кандидатов взрослых и молодежных сборных, игроков лиг чемпионов, а также на деятельность людей с ограниченными возможностями.

Это принятые на кабинетном совещании правительства принципиальные решения, правительство официально объявит соответствующее решение в ближайшее время.

BNS