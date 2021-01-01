Старкопф: дополнительные ограничения неизбежны

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Число госпитализированных с коронавирусом людей увеличилось, и в лечении в основном нуждаются пациенты из групп риска. По мнению руководителя кризисной комиссии Клиники Тартуского университета Йоэля Старкопфа, ограничения следует ужесточить.



Йоэль Старкопф. Автор: ERR

В передаче Vikerhommik Старкопф сообщил, что каждый шестой пациент клиники, находящийся на активном лечении, имеет диагноз COVID-19.

"На сегодня больные с коронавирусом есть во всех больницах Южной Эстонии, от Вильянди до Клиники Тартуского университета", – констатировал врач.

По его словам, ужесточения ограничений не избежать. Как отметил Старкопф, 70% пациентов больницы – в возрасте от 70 лет, людей старшей 80 лет – 40%.

"Когда мы сможем их вакцинировать, нагрузка на больницы существенно снизится и мы сможем смягчить ограничения", – добавил он.

Старкопф указал и на то, что школы, согласно исследованиям, не являются самым благоприятным местом для распространения коронавируса, но число школьных очагов в Эстонии растет, а это значит, что ученики могут принести вирус домой и заразить старших членов своей семьи.

"Паника никогда не была хорошим помощником. Мы справимся с разными ситуациями, но второй месяц работа в клинике очень серьезная и напряженная, чтобы пациенты получали надлежащую помощь", – сказал врач.

ERR