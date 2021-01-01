В Ида-Вирумаа обсуждают размещение АЭС в регионе

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Может ли атомная энергетика заменить сланцевую? Политики ищут альтернативу отрасли, которая кормит северо-восток. В регионе Ида-Вирумаа, где предполагают разместить АЭС, ждут обоснованных выводов.

Атомная энергостанция может разместиться в Вирумаа. Предприятие Fermi Energia, занимающееся развитием атомной энергетики, выбрала несколько возможных мест размещения атомных электростанций в Эстонии. Наиболее предпочтительными из них являются Кунда и три места в Ида-Вируской волости Люганузе. Однако пока это не значит, что там действительно появится АЭС, сообщила в среду "Актуальная камера".

"В этом плане можно точно сказать, что сланцевая энергетика - это уходящее явление в Европе, и ей необходимо искать альтернативу. Основная цель предприятия - принести в волость Люганузе реакторы нового поколения. Пока неизвестно как эти реакторы будут работать, но они точно должно заменить сланцевую энергетику. Хотя я бы сказал, что ближайший десяток лет без сланца жить невозможно, но в какой-то момент нужна замена", - заявил председатель волостного собрания Люганузе Ристо Линдеберг.

В настоящее время государство не имеет четкой позиции по АЭС. По словам представителей волости Люганузе, у местных жителей есть больше вопросов, на которые пока нет ответа. Тем не менее в волости считают, что атомная энергия перспективна.

"Сланцевой энергетике необходимо найти альтернативу. И мы видим, как развивается технология. Сейчас проще всего сказать "нет" атомной энергетике, но мне кажется, что надо говорить и обсуждать узкие места, и тогда многое станет понятнее", - уверен Линдеберг.

В волости Люганузе считают, что необходимо рассмотреть различные альтернативные варианты производства электроэнергии, и в этом контексте важно проанализировать истинную структуру ядерной энергетики.

BNS