Начинается вакцинация спасателей и полицейских

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На этой неделе начинается вакцинация от COVID-19 работников так называемой первой линии в сфере обеспечения внутренней безопасности. В последующие недели будут вакцинированы все служащие Спасательного департамента и Департамента полиции и погранохраны (ДППО), спасатели-добровольцы и помощники полицейских, изъявившие соответствующее желание.



Иллюстративное фото. Автор: МК Эстония

«Мы постараемся проводить вакцинацию в хорошем темпе, чтобы полицейские и спасатели, ежедневно обеспечивающие нашу безопасность, были защищены от вируса COVID-19. Важно, чтобы мы смогли сократить количество полицейских и спасателей, которые находятся на самоизоляции из-за контакта с зараженными вирусом или болеют сами, и таким образом сохранить высокий уровень внутренней защищенности», – сказал министр внутренних дел Кристьян Яани.

По словам заместителя генерального директора Спасательного департамента Андреаса Анвельта, крайне важно обеспечить здоровье и безопасность тех, кто отвечает за безопасность населения Эстонии. «Спасатели каждый день подвергают себя опасности и выручают скорую помощь, когда в этом есть необходимость. Наша задача – спасать жизни, и при такой напряженной работе меньше всего хотелось бы беспокоиться за свое здоровье, а следовательно, за здоровье близких», – сказал Анвельт.

«Теперь, когда у нас появилась возможность начать вакцинацию, мы постараемся, чтобы сотрудники ДППО и наши добровольцы могли вакцинироваться во всех крупных центрах по всей Эстонии. Мы хотим, чтобы те, кто обеспечивает безопасность и кто хочет вакцинироваться, могли сделать это при первой возможности и чувствовать себя увереннее перед лицом болезни», - заявил заместитель гендиректора департамента полиции и погранохраны Янне Пикма.

Вакцинацию с проводит договорный партнер Эстонской больничной кассы Медицинский центр Qvalitas. Вакцинация будет проводиться в два этапа с использованием вакцины AstraZeneca.

Цель вакцинации от COVID-19 заключается в том, чтобы защитить группы риска, у которых больше вероятность заразиться или у которых заболевание COVID-19 может протекать в тяжелой форме, предотвратить и сократить количество заболеваний и смертей, обусловленных COVID-19, уменьшить нагрузку на здравоохранительную систему и экономику и обеспечить нормальное функционирование общественной жизни.

BNS

