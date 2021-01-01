Эстония должна продолжать синхронизировать электросеть с Европой

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Эстония, Латвия и Литва должны продолжить усилия по синхронизации работы своих электросетей с электросетями Западной Европы — об этом министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас сказал в ходе видеовстречи со своим литовским коллегой, министром энергетики Дайнюсом Крейвисом.

По словам Ааса, Эстония пока укладывается в график с выполнением необходимых работ и установленный на 2025 год срок, по оценке эстонских экспертов, реалистичен. «Теоретически выполнить синхронизацию можно и раньше, но это предполагает и более ранние сроки прокладки морского электрокабеля между Литвой и Польшей», - отметил Аас в переданном BNS пресс-релизе.

Аас выразил литовскому министру свою озабоченность по поводу проблем с безопасностью Белорусской АЭС под городом Островец и заверил, что Эстония покупать электроэнергию у Белоруссии не будет. «Вместе с тем, физически невозможно ограничить движение электроэнергии в общей электросети Северо-Западной части России, Белоруссии и стран Балтии до 2025 года, против законов физики не пойдешь», - отметил он.

По словам Ааса, важно, чтобы Литва присоединилась к соглашению для технического ограничения торговли электроэнергией с третьими странами.

Таави Аас подчеркнул также важность продолжения сотрудничества трех стран Балтии для увеличения доли «зеленой энергии», в наращивании инвестиций в сетевые соединения и смычки, в строительство морских ветропарков. Министр отметил, что для достижения экологических целей надо предпринять еще очень много усилий, однако трансграничное сотрудничество способно повысить эффективность инвестиций.

BNS

