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В этом году в Эстонии был секвенирован геном вируса из 362 коронавирусных проб – из них в 45 случаях была обнаружена британская мутация и в одном – штамм из ЮАР, ввезенный из Танзании, сообщает Postimees.

Британский штамм был завезен в страну в 21 случае, в четырех он был обнаружен у близкоконтактных лиц. 19 случаев возникли внутри страны, причем место заражения было неизвестно. Штамм ЮАР ввезен из Танзании.

«Все люди изолированы. Мы поддерживаем с ними контакт, т.е. для всех действует такое же ограничение на передвижение, что и для носителей обычного штамма, - сказала Postimees пресс-секретарь департамента здоровья Мерелин Верник. – Их секвенировали из коронапозитивных проб: кто-то приехал из путешествия, кто-то и различных очагов, у кого-то источник заражения неизвестен».

BNS



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