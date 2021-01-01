Акустическое оружие должно быть зарегистрировано до 14 марта

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Из-за изменения Закона об оружии владельцам акустического оружия, которые приобрели его до начала 2019 года, необходимо не позднее 14 марта ходатайствовать о получении разрешения на оружие.



Иллюстративное фото: pexels.com

«В соответствии с директивой Европейской комиссии, с 1 января 2019 года в Закон об оружии внесли понятие акустического оружия. Оборот акустического оружия ограничен и для владения им нужно разрешение. Для внесения соответствующих изменений в закон об оружии назначили переходный период, который подходит к концу», – сказала лейтенант полиции Рийта Прооса.





Для законного владения акустическим оружием в полицию необходимо подать заявку:

- на получения разрешения на оружие, которое предназначено для проведения культурного или исторического мероприятия;

- для внесения акустического оружия в регистр служебного и гражданского оружия;

- для определения соответствия акустического оружия установленным техническим требованиям.





Полиция советует предоставить ходатайство о получении разрешения на оружие через сайт самообслуживания полиции по адресу relvataotlus.politsei.ee. В поле «Цель ходатайства» нужно указать «Желаю разрешение на оружие». В поле «Тип оружия» необходимо выбрать «Акустическое оружие». Больше информации о ходатайствовании на получение разрешения можно найти на домашней страничке полиции https://www.politsei.ee/ru/instruktsii/razreshenie-na-oruzhie-dlya-fizicheskogo-lica.





«Переделанное до 1 января 2019 года в Эстонии или за границей из огнестрельного в акустическое оружие должно соответствовать предъявляемым законом требованиям. Соответствие акустического оружия предъявляемым техническим требованиям оценивает лицо, обладающее разрешением на ремонт или переделку оружия. Для этого владелец акустического оружия должен ходатайствовать в Департаменте полиции о разрешении на установление соответствия оружия требованиям непригодности к стрельбе», – сказала Прооса.





Акустическим считается стреляющее патронами переделанное или приспособленное огнестрельное оружие, в том числе и автоматическое огнестрельное оружие. Акустическое оружие используется прежде всего в театральных постановках, фотосессиях, при записи телепередач или фильмов, при реконструкции исторических событий, на парадах, спортивных мероприятиях и на подготовке к ним.





Дополнительную информацию можно получить у чиновников, занимающихся выдачей разрешений на оружие. Их контактные данные находятся на домашней страничке полиции https://www.politsei.ee/ru/kontakty-chinovnikov-zanimayushchihsya-razresheniyami-na-oruzhie.

Департамент полиции и погранохраны