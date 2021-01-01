Урмас Суле рассказал о проблемах связанных с коронавирусным кризисом

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В условиях коронавирусного кризиса психическое здоровье и межличностные отношения находятся под угрозой даже в большей степени, чем здоровье.



Урмас Суле. Автор: Priit Mürk/ERR

Об этом во вторник в передаче Esimene stuudio на телеканале ETV сообщил медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле.

"В условиях этого вируса наиболее уязвимо не наше физическое здоровье, а человеческие отношения и психическое здоровье. В нынешней ситуации межличностные отношения быстро портятся, и восстановить их не всегда удается", – сказал Суле.

По его словам, в обществе одновременно хотят ограничений и послаблений. "Трудно сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Если есть такие послабления, которые заставят людей следовать основным принципам и общим ограничениям, то их обязательно стоит внедрить. Никто не знает, что это за послабления, потому что людям в первую очередь нужна эмоциональная передышка", – продолжил представитель кризисного штаба.

"Кризис затянулся, люди устали. Но ограничения ради ограничений не вводят. Это делается для того, чтобы люди избегали контактов, стараясь остановить распространение вируса. В случае таких решений расчет на то, что люди это поймут и будут следовать правилам", – напомнил Суле.

Говоря о нуждающихся в госпитализации пациентах, число которых приблизилось к 500, он отметил, что в общей сложности больницы готовы принять 755 человек с коронавирусом.

Его особенно беспокоит рост числа заражений в Харьюмаа. "Если мы не остановим распространение вируса здесь, это скажется на всей Эстонии", – констатировал Суле.

Унификацию ограничений во всех уездах он назвал логичным шагом.

Комментируя трудности с вакцинацией, Суле заявил, что особой проблемы не видит и выводы делать рано. "Общая картина наших действий неплохая. Нас упрекают в том, что мы бежим недостаточно длинными шагами, это в порядке вещей. У нас нормальный темп. Радует, что тема привлекает внимание", – сказал он, добавив, что все вакцины эффективны в плане предотвращения тяжелого течения болезни.

Он не считает разумным наделять людей правом выбирать вакцину. "Эти лекарства признаны в Европейском союзе. Это значит, что они одинаково хороши. Если бы люди сами выбирали вакцину, был бы хаос", – убежден Суле.

ERR