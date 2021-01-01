Посольство РФ: правительство Эстонии не хочет улучшать отношения

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Посольство России в Эстонии во вторник выступило с заявлением о российско-эстонских отношениях, в которых выразило сожаление, что новое правительство не хочет улучшать отношения с Москвой.



Иллюстративное фото: sputniknews.ru

Посольство упомянуло недавнее выступление президента РФ Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме, где он призвал «избавиться от фобий прошлого» и смотреть в будущее. По словам Путина, Россия готова перейти к позитивному этапу отношений с Европой.

По оценке посольства, сказанное президентом РФ в полной мере относится и к двусторонним российско-эстонским отношениям.

«Формирование новой правительственной коалиции в Эстонии, казалось бы, дает шанс на переход именно к такой логике действий, на восстановление контактов с целью решения накопившихся проблем, - отмечается в заявлении. - К сожалению, уже в первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии «оснований» для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчет исходящей от России угрозы».

По сообщению посольства, этот порыв был подхвачен и эстонскими парламентариями, «принявшими 15 февраля с.г. заявление в аналогичном ключе».

«Из новых моментов присутствовала разве только критика представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля за его визит в Москву. Все остальное до боли знакомо», - говорится в заявлении.

«Тут и призывы к государствам-членам ЕС учитывать «авторитарный настрой» в России на протяжении последних лет, и требования отказа от «агрессивной внешней политики», освобождения А.Навального и других политических заключенных и др. В заключение вполне ожидаемый призыв к государствам ЕС – ужесточить санкции с целью оказания «реального влияния» на Россию», - отмечает посольство.

«Можно, конечно, говорить о том, что при всех потугах инициаторов подобного заявления в голосовании приняли участие лишь 66 депутатов (из 101). При этом трое депутатов высказались против при одном воздержавшемся (точнее при одной). Фактом остается принятие заявления, добавляющего немало негатива в и без того достаточно напряженную атмосферу российско-эстонских отношений», - говорится в заявлении.

«Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились. В проигрыше, однако, гораздо большее: перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага», - заявило посольство.

Отношения между ЕС и Москвой остаются сложными с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и принялась разжигать войну в Украине.

Последние санкции ЕС в отношении России были введены в октябре, когда ЕС заморозил имущество высокопоставленных должностных лиц и запретил выдавать им визы за отравление Навального.

На прошлой неделе российский суд приговорил оппозиционного лидера и критика Кремля Навального почти к трем годам тюрьмы.

Боррель ранее сообщил, что предложит 27 странам блока ввести в отношении России санкции, поскольку во время его официального визита его попытки к сотрудничеству были отвергнуты.

Главы МИД ЕС обсудят введение санкций на следующей встрече 22 февраля.

Боррель стал первым с 2017 года верховным представителем ЕС, посетившим Москву, но это не помешало главе МИД России Сергею Лаврову выступить на пресс-конференции с открытой критикой ЕС.

Несколько десятков евродепутатов подписали письмо, в котором требуют отставки Борреля из-за унизительного визита.

BNS