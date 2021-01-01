Эстония призывает ЕС ввести новые санкции против России

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Принятое Рийгикогу в понедельник заявление "В поддержку единой внешней политики Европейского союза и в защиту гражданских свобод в России" направлено на убеждение Европейского союза в необходимости усилить давление на Москву.



Иллюстративная фотография Автор: Кен Мюрк/ERR

Об этом сообщили председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) и член комиссии Март Хельме (EKRE), который в прошлом был эстонским послом в Москве.

"Наша цель - повлиять на поведение своих партнеров и союзников так, чтобы оно способствовало отказу России от проведения своей агрессивной внешней политики", - сказал Михкельсон в понедельник в передаче "Välistund" на радиостанции Vikerraadio.

"Это не письмо с жалобами в Брюссель. Это обращение внимания на то, что Европейский союз должен повысить свой профессионализм, уровень ясности и настойчивости [подаваемых России] сигналов. Это позиция парламента одной из стран-членов [ЕС]", - добавил Хельме.

По его мнению, министр иностранных дел РФ в своем заявлении раскрыл главное опасение Москвы - секторальные санкции. "С 2014 года, когда против российских граждан и предприятий были введены санкции за события на Украине, сразу возникает вопрос, когда наступит очередь [газопровода] "Северный поток - 2" или системы [международных банковских платежей] SWIFT, которые являются для России наиболее болезненными темами. Но мы знаем, насколько сложно западным странам об этом договориться", - сказал Хельме.

По мнению Михкельсона, одна из возможностей усилить давление на Россию заключается в том, чтобы ЕС смог привлечь к этому США и Великобританию.

Он отметил, что заявление Рийгикогу "В поддержку единой внешней политики Европейского союза и в защиту гражданских свобод в России" составлено с учетом назначенного на 22 февраля заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое станет подготовкой для обсуждения российской проблематики на Европейском совете в марте.

Заявление было подписано 57 депутатами эстонского парламента от всех представленных в Рийгикогу фракций. За его принятие проголосовали 62 депутата при трех голосах против и одном воздержавшемся.

Рийгикогу принял заявление о России

Рийгикогу принял представленное 57 членами парламента заявление «В поддержку единой внешней политики Европейского союза и в защиту гражданских свобод в России».

За принятие заявления на прошедшем в понедельник заседании проголосовали 62, против – три депутата Рийгикогу, один воздержался, передал пресс-секретарь Рийгикогу.

В своем заявлении Рийгикогу подчеркивает, что единая внешняя политика Европейского союза призвана защищать интересы государств-членов в международных отношениях, исходя из общих демократических ценностей.

«Рийгикогу призывает государства-члены Европейского союза привести политику в отношении России в соответствие с последними тенденциями, учтя при этом авторитарный настрой в России на протяжении последних лет и ее агрессивные внешнеполитические предпочтения», - говорится в заявлении.

«Рийгикогу считает, что условиями для содержательного и уважительного диалога с Россией являются выполнение взятых на себя международных обязательств со стороны России и отказ от агрессивной внешней политики, нарушающей территориальную целостность государств-соседей», - говорится в заявлении.

Заявление осуждает насилие, проявленное силовыми структурами России по отношению к своим гражданам, выступившим против коррупции и потребовавшим обеспечить конституционные гражданские свободы.

«Рийгикогу требует освободить всех лиц, задержанных на прошедших в городах России мирных демонстрациях или задержанных за выражение своего мнения, в том числе Алексея Навального и других политических заключенных. Рийгикогу призывает государства-члены Европейского союза ужесточить санкции на международном уровне с целью оказания реального влияния на Россию для выполнения ею своих международных обязательств», - говорится в заявлении, в котором Рийгикогу призывает страны ЕС поддерживать и защищать гражданское общество в России.

В Госдуме отреагировали на призыв Эстонии к новым санкциям против России

Парламент Эстонии, приняв абсурдное заявление с требованием освободить Алексея Навального и разработать политику ЕС по очередным антироссийским санкциям, топорно отрабатывает западную методичку по сдерживанию России, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламент Эстонии в понедельник принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики. Как утверждается в заявлении, ЕС со своими партнерами должны "разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики".

"Парламент Эстонии, приняв абсурдное заявление с требованием освободить Навального и разработать политику ЕС по очередным антироссийским санкциям, топорно отрабатывает западную методичку по сдерживанию России. Подобные заявления становятся шаблонной формой вмешательства во внутренние дела суверенных государств и давления на судебную систему. Это лишь усугубляет проблемы в двусторонних отношениях", - сказал Слуцкий.

Глава комитета отметил, что парламентариям Эстонии стоит, прежде всего, обратить внимание на состояние прав человека и свободы слова внутри собственной страны, а не заниматься "карикатурным поучательством".

ERR/BNS/РИА