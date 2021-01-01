В Нарве будут искать члена правления для Нарвской больницы

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В четверг, 18 февраля, будет объявлен конкурс на пост члена правления Нарвской больницы, который в настоящее время занимает бывший мэр приграничного города Алексей Евграфов.



Фото: архив "НГ".

Решение о проведении открытого конкурса накануне вечером принял совет больницы, возглавляемый новым мэром Нарвы Катри Райк.

"Мы приняли решение объявить конкурс. Прием заявлений от соискателей продлится до 20 марта. Все детали конкурса, в том числе предъявляемые к будущему члену правлению требования, будут обнародованы во вторник, в это же день СМИ получат соответствующий пресс-релиз", - сказала Райк в беседе с корреспондентом портала rus.err.ee.

На вопрос, останется ли нынешний руководитель больницы Алексей Евграфов на своем посту как минимум до подведения итогов конкурса, Катри Райк ответила так: "В данный момент его трудовой договор находится на юридической экспертизе. После этого мы обсудим этот вопрос снова".

При этом Катри Райк подчеркнула, что Алексей Евграфов может участвовать в конкурсе наравне со всеми остальными.

Позднее стало известно, что официально конкурс будет объявлен 18 февраля.

Ранее Райк неоднократно критиковала назначение на пост руководителя больницы Евграфова, который по решению предыдущего совета больницы возглавил учреждение без конкурса.

По словам Алексея Евграфова, снять члена правления с должности можно только по существенной причине. Как будет развиваться ситуация дальше, он пока не знает.

"Буду ли участвовать в конкурсе? Во-первых, я пока не знаю, какими будут условия конкурса. Во-вторых, надо посмотреть обоснования для его проведения. Есть устав больницы, в котором написано, что члена правления можно снять с должности только по существенной причине. Например, за грубое нарушение. Но если совет так решил, то будем думать дальше. Пока не знаю, как буду действовать", - сказал Евграфов rus.err.ee.

Бывший мэр Нарвы считает всю эту ситуацию политической.

"В совете Нарвской больницы сейчас работают те же самые люди, которые в ноябре сняли меня с поста мэра", - добавил Алексей Евграфов.

Согласно информации, позднее опубликованной на сайте Нарвы, желательно, чтобы у подходящего кандидата помимо как минимум пятилетнего опыта управления успешной в своей сфере организацией в том числе было бы высшее медицинское образование (у Евграфова его нет) и степень магистра.

"Для нахождения кандидата на данную должность будет объявлен как открытый конкурс, так и дополнительно использован прямой поиск, чтобы достичь наилучшего решения", - отметила Катри Райк.

Выборы члена правления совет собирается доверить фирме по поиску персоналу.

В отставку Евграфова 11 ноября отправила новая коалиция Нарвского горсобрания, в которую вошли фракции Kesk, "Наша Нарва" (ее председателем была Катри Райк) и центрист Михаил Стальнухин.

В середине декабря совет Нарвской больницы, в который тогда входили представители ставшей оппозиционной фракции Kodulinn Narva, назначил Алексея Евграфова на пост члена правления медицинского учреждения.

В феврале 2021 года новая коалиция провела замены в советах муниципальных учреждений и организаций. Совет Нарвской больницы возглавила Катри Райк.

ERR