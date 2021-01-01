Парламентская комиссия обсудит выполнение плана по вакцинации

Дата публикации: Вчера, 13:04 Просмотрено: 670

Комиссия Рийгикогу по социальным делам во вторник на открытом заседании обсудит выполнение плана по вакцинации от COVID-19 в Эстонии. Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента.



Иллюстративное фото. Источник: Erik Peinar riigikogu.ee

Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка отметила, что в процессе борьбы с вирусом возникла неожиданная проблема. Ею стали сомнения людей - кто-то не уверен, следует ли вакцинироваться, другие и вовсе отказываются от вакцинации. «Как нам известно, сейчас идет вакцинация работников передовой линии, а также вакцинация учителей и пожилого населения. Но выясняется, что люди отказываются от вакцинации, так как переживают из-за возможных побочных эффектов вакцины. Это ставит нас в очень сложное положение. Безусловно, мы должны направить гораздо больше усилий на информирование населения, чтобы развеять страхи. Поэтому этот вопрос обязательно будет включен в повестку дня открытого заседания», – сказала Котка.

Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт сказала, что на предыдущем открытом заседании комиссии в центре внимания оказались проблемы с поставками вакцины. На сегодняшний день они частично решаются. Теперь все усилия необходимо направить на то, чтобы как можно быстрее вакцинировать как можно большее количество людей.

«Но мы не можем утверждать, что все идет отлично, когда вакцины днями стоят на складах, так как списки для вакцинации все еще не готовы. По-прежнему важно подчеркнуть, что мы должны как можно быстрее предпринять меры для вакцинации пожилых людей, как проживающих на дому, так и в домах престарелых. Ввиду их состояния здоровья им может быть сложнее бороться с болезнью, и вероятность, что их необходимо будет госпитализировать, также выше», – добавила Кютт.

На заседание приглашены представители Министерства социальных дел, Департамента здоровья, Общества семейных врачей Эстонии, Союза медсестер Эстонии, Союза больниц Эстонии, Союза пациентов Эстонии, Департамента лекарственных средств, Союза врачей Эстонии, Больничной кассы Эстонии, Палаты людей с ограниченными возможностями, Совета руководителей социальных учреждений Эстонии, Союза аптекарей Эстонии, Палаты провизоров, Союза провизорских аптек Эстонии и Союза городов и волостей Эстонии.

BNS