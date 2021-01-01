Правительство обсуждает ужесточение противовирусных ограничений

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Сегодня, во вторник, правительство обсудит возможное ужесточение коронавирусных ограничений. Министр госуправления Яак Ааб не исключает, что действующие ограничения будут усилены.



Дом Стенбока. Автор: Siim Lõvi /ERR

Эпидемиологическая ситуация будет обсуждаться с учетом представленных накануне научным советом рекомендаций. По словам премьер-министра Каи Каллас, речь может идти о различных ограничениях.

"По-моему, самое важное и то, что лучше всего работает - это когда люди сохраняют дистанцию, носят маски в закрытых помещениях, моют руки и т.д. Ни одно ограничение не идеально, и ни одно ограничение не является панацеей, но мы это обсудим во вторник", - сказала Каллас.

По словам лидера оппозиционной партии EKRE и министра финансов в предыдущем правительстве Мартина Хельме, действующие ограничения можно пересмотреть. По его словам, предыдущее правительство рассчитывало на улучшение ситуации после начала вакцинации, однако доступность вакцины оказалась ниже ожиданий.

"Эстония, действительно, была одной из тех стран, которой пока хорошо удавалось балансировать, мы сдерживали число заражений и смертей, не нанеся при этом большого ущерба экономике. Искать эту точку равновесия очень сложно, и у меня сложилось ясное впечатление, что новое правительство, скажем так, совершенно не сумело осознать серьезность этой ситуации", - отметил консерватор.

Председатель оппозиционной Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер в понедельник предложил главе правительства дать Рийгикогу отчет о распространении коронавируса и дальнейших планах правительства. По словам генсека отечественников Прийта Сибула, премьер-министр могла бы выступить перед парламентом уже на этой неделе.

"Цифры [заражений] в последние недели, к сожалению, растут. Очаг инфекции расширяется, и если исследования сточных вод тоже показывают негативные тенденции, то ясно, что надо спешить", - сказал Сибул.

Министр госуправления Яак Ааб (Центристская партия) сообщил, что правительство информировало Рийгикогу и продолжит это делать и в дальнейшем, однако если начать обсуждать в парламенте оперативные вопросы, то принятие решений, по его словам, будет занимать много времени. При этом Ааб не исключил ужесточение ограничений.

"Нам все-таки надо как-то дожить до весны, пока число вакцинированных не достигнет [существенного] уровня, чтобы вирус меньше распространялся, особенно в группах риска, больницах, школах. Думаю, что для этого потребуется не менее двух-трех месяцев", - сказал Ааб.

Меритс: без радикальных мер нам не обойтись

По оценке члена консультирующего правительство научного совета Андреса Меритса, Эстония не справится с ухудшением эпидемиологической обстановки без применения радикальных мер.



Андрес Меритс. Автор: ERR

"Ясно, что с нынешним трендом мы без радикальных мер из него не выйдем", - сказал Меритс во вторник в передаче "Terevisioon" на телеканале ETV.

По словам ученого, число госпитализированных с COVID-19 в ближайшее время обязательно увеличится. "То, что будет происходить на следующей неделе, определяется тем, что мы сделали в прошлую неделю. [На следующей неделе] ситуация, несомненно, ухудшится", - сказал Меритс.

Комментируя возможное ужесточение ограничений, которое будет обсуждаться во вторник правительством, Меритс высказал мнение, что кабинет министров не станет сразу применять все возможные меры. Однако, по его словам, какие-то шаги в любом случае было бы разумно предпринять.

"Реагировать заранее всегда полезнее, но и заметно сложнее, - отметил ученый. - Не могу сказать, как будто что-то проспали, но признаки ухудшения ситуации не принимали всерьез, а считали, что ситуация нормализуется, а это было неправильной [оценкой]".

Распространение коронавируса увеличивается, поскольку люди не соблюдают установленные требования.

"Ситуация действительно сложная в том смысле, что уровень заражения коронавирусом не снижается, а скорее растет", - сказала ERR руководитель научного совета, вирусолог Ирья Лутсар.



Ирья Лутсар. Автор: Kairit Leibold/ERR

Хотя люди говорят, что устали от ограничений, скорее всего они устали от ожидания, потому что реальных требований в Эстонии установлено очень мало, считает Лутсар.

"Мы все признали, что ограничения есть, но ни одно из них не будет действовать, если люди его не соблюдают. Вероятно, есть недостатки в том, как следуют установленным требованиям. Этому мы хотим уделить особое внимание. Конечно, некоторые ограничения следует усилить", - сказала Лутсар после собрания научного совета, консультирующего правительство по вопросам борьбы с коронавирусом.

"Прежде всего следует усилить соблюдение действующих ограничений - носить маски в помещениях, работать дома, если это возможно, не устраивать вечеринки, не приглашать в гости друзей, не ходить в торговые центры без крайней необходимости. Это известные людям правила. Если бы людей можно было каким-то образом сдержать, то это был бы большой шаг вперед", - пояснила руководитель научного совета.

По словам Лутсар, следует также рассмотреть вопрос о том, как будут работать школы после недели каникул, однако она не сказала, какие меры считаются предпочтительными.

Вирусолог также отметила, что для нее непонятно, почему небольшие больницы в Южной Эстонии не могут предотвратить распространение вируса в своих стенах. "Вероятно, соответствующая подготовка была не такой успешной, потому что в крупных больницах такой проблемы нет", - сказала она.

На вопрос, может ли Эстония справиться с распространением коронавируса без новых ограничений, Лутсар ответила, что если ничего не поменять, то нет. Однако еще важнее соблюдать ограничения, подчеркнула она.

"Мы хотим, чтобы изменилась коммуникация, чтобы людям не приходилось все время бояться ограничений, а чтобы они думали о том, как в данной ситуации лучше действовать, как безопасно поддерживать контакт со своими друзьями, с бабушкой или дедушкой, как ходить на работу", - сказала Лутсар, добавив, что в научном совете есть человек - Андеро Уусберг, который будет формировать коммуникационные сообщения.

ERR

