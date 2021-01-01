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Вакцинация школьных педагогов на этой неделе стартует и в Ида-Вирумаа. В настоящее время желание обезопасить работников школ выразили четыре самоуправления Северо-Востока.



Иллюстративное фото: архив "НГ"

Больницы Северо-Востока разрабатывают планы вакцинации работников школ региона. Города Нарва, Кохтла-Ярве и Силламяэ, а также волость Люганузе пожелали, чтобы сотрудники получили прививку от коронавируса. Вакцинация будет проходить по-разному, от уколов в лечебных заведениях до выезда работников на места, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

"Ранее мы были ориентированы, что вакцинация будет проходить в наших помещениях. Однако мы изменили план. Теперь прививку можно сделать не только в больнице - медики могут выехать и в Кивиыли, и Силламяэ", - сказал главный врач Ида-Вируской центральной больницы (ИВЦБ) Тоомас Карийс.

На данный момент поступили заявки на вакцинацию 300 работников школ из Кохтла-Ярве, Силламяэ и Люганузе. Еще 200 педагогов хотят сделать прививку в Нарве.

"Мы готовы вакцинировать в больнице от 50 до 150 человек в день. И на этой неделе вакцинацию должны пройти 100 работников нашей больницы. Наш опыт показывает, что вакцина переносится хорошо, и те, кто выбрал этот путь, сделали правильный выбор", - заявил Карийс.

Педагогам предполагается ставить вакцину AstraZeneca. Говоря о распространяемой информации и о том, что эта вакцина переносится сложнее, главврач ИВЦБ отметил, что речь идет скорее о спекуляциях.

ERR