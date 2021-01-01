Прогноз Swedbank: безработица должна снизиться во второй половине года

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Уровень безработицы в конце прошлого года достиг 7,4%. Во второй половине года вирус должен отступить, и экономика начнет восстанавливаться.



Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик. Фото: Swedbank

Как сообщает старший экономист Swedbank Лийз Эльмик, коронакризис в прошлом году увеличил количество безработных.

В четвертом квартале прошлого года число безработных было на 24 000 больше, чем годом ранее. Это население всего Пылваского уезда. Уровень безработицы к концу года достиг 7,4%.

В прошлом году больше всего сократилась занятость в сфере услуг. Коронавирус уничтожил 6000 рабочих мест в сфере туризма, 5000 рабочих мест в сфере транспорта и складского хозяйства, 4000 рабочих мест в торговле и 3000 рабочих мест в производстве.

Интерес к работе за границей увеличился во второй половине прошлого года

Большинство этих рабочих мест восстановится через 1-2 года, когда вернется нормальная экономическая активность. Увеличилась занятость в сфере государственного управления и образования.

По данным Департамента статистики, за границей работали 20 000 резидентов Эстонии, две трети из них - в Финляндии. Интерес к работе за границей значительно вырос во втором полугодии. При этом в прошлом году в Эстонии работали 94 тысячи человек, не имевших эстонского гражданства. Большинство из них были либо гражданами России, либо лицами с так называемым серым паспортом. Среди работников было 18 тысяч граждан иностранных государств.

В четвертом квартале четверть работающих трудились удаленно. Большая часть работавших удалённо приходится на финансовый и IT-секторы.

Средний уровень безработицы в этом году составит 8,1%

Безработица, как ожидается, несколько увеличится зимой. Спрос на рабочую силу в сфере услуг ниже, чем обычно. На безработицу также влияет тот факт, что во время второй волны вируса государственная поддержка была значительно ниже, чем во время первой волны.

Кривые численности зараженных в основных европейских странах резко снизились, но потребуется время, чтобы ослабить ограничения. В Эстонии различные ограничения до сих пор были более мягкими, чем у наших соседей или в крупных европейских странах. Но это может измениться из-за большого количества инфицированных.

В качестве положительного момента следует отметить, что качество кредитных портфелей банков остается хорошим. В конце декабря платежный отпуск требовался всего для 2,5% кредитов. Доля просроченных кредитов также была небольшой.

Во второй половине года вирус должен отступить, и экономика сможет восстановиться. Это увеличит спрос на рабочую силу, и безработица снова начнет снижаться. Потребление второй половине года будет увеличиваться за счет использования пенсионных и других сбережений. Во время коронакризиса банковские счета домохозяйств увеличились на 1,1 миллиарда евро. Частично это связано с ожиданием восстановления возможностей для развлечений и путешествий.

По прогнозам Swedbank, средний уровень безработицы в этом году составит 8,1%. Ожидается, что в следующем году уровень безработицы вернется к показателю в 6,9%, что примерно соответствует среднему уровню прошлого года.

ERR