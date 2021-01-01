Борьба за русских: Финляндия выходит на тропу конкуренции с Эстонией

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В Хельсинки готовы упростить процедуры ввоза в страну иностранных работников, чтобы закрыть растущую прореху в трудовых ресурсах.



Иллюстративное фото: pexels.com Иллюстративное фото: pexels.com

Финляндии и Эстонии, возможно, придется конкурировать друг с другом из-за российских и украинских работников, которые должны вытянуть две страны из проблемы нехватки квалифицированных специалистов. В Хельсинки крайне озабочены пессимистическими экономическими прогнозами, которые сулят финнам все большее отставание от других Северных стран из-за низкой производительности труда и дефицита трудовых ресурсов.

Искать недостающие квалифицированные кадры Финляндия явно собирается в соседней России, а также на Украине и в Белоруссии, для чего намерена радикально упростить процедуры найма иностранных работников и выдачи им видов на жительство.

Опубликованный Министерством финансов страны экономический прогноз очень не понравился в Хельсинки, так как обещает дальнейшее отставание страны от соседних Швеции и Норвегии, от других Северных стран. Основными причинами нарастающего отрыва экономисты считают нехватку инвестиций, слишком низкую производительность труда, а также то, что работает в стране всего около 72% трудоспособного населения.

Решить эти проблемы правительство собирается, в частности, за счет сманивания иностранных специалистов, для чего будут упрощать слишком сложные правила выдачи разрешений на работу и видов на жительство для трудовых иммигрантов из третьих стран. Текущий иммиграционный нетто-прирост населения Финляндии составляет 18 тысяч человек и считается явно недостаточным, чтобы помочь стране закрыть прореху в рабочей силе.

Намерения финнов означают, что они вступят в своеобразную конкурентную борьбу с Эстонией из-за иностранных специалистов, которые нужны обеим странам.

Финляндия заинтересована в российских специалистах

Фраза "Финляндия намерена привлечь высокопрофессиональных работников из-за рубежа" в заголовках местных газет может означать, по сути дела, лишь одно – финны заинтересованы, прежде всего, в российских специалистах. Поскольку из соседней Эстонии, также состоящей, как известно, в Евросоюзе, практически все спецы (и медики, прежде всего) уже сманены, что было несложно, если учесть ну очень заметную разницу в размерах зарплат и широкие возможности свободного "перетекания" трудовых ресурсов по территории альянса.

Тем временем приток россиян в Финляндию в прошедшие десятилетия, несмотря на географическую близость, никогда не был особенно большим, и до закрытия границ из-за пандемии составлял примерно 1,5 тысячи человек в год (не считая тех, кто до 2016 года переезжал по программе переселения этнических финнов), меняясь в большую или меньшую сторону в зависимости от состояния дел в самой России.

Финны собираются это дело поправить за счет, помимо уже упомянутых мер упрощения найма, еще, например, строительства русских школ в приграничных районах, поддержкой русскоязычного меньшинства.Эстонии вслед за соседней Финляндией придется менять иммиграционное и трудовое законодательство, чтобы обеспечить приток рабочей силы и, как следствие, экономический рост.

Новое правительство страны, где к власти после политического кризиса пришла коалиция, значительно меньше, чем ее предшественница, озабоченная националистическими идеями и сохранением "эстонскости", также намекает на возможности упрощение процедур найма иностранной рабочей силы.

Местные производственные, строительные и сельскохозяйственные предприятия довольно давно "подсели" на украинских и российских работников. Иммиграционные ограничения и маленькие квоты на ввоз специалистов явно раздражают эстонский бизнес.

Пауль Томсон Baltnews