Конвейер новостей / Здравоохранение / РеспубликаSYNLAB начнет проводить тестирование на коронавирус по новой методике
Дата публикации: Сегодня, 16:44 Просмотрено: 54
С 16 февраля SYNLAB начнет проводить тестирование на коронавирус по новой методике. Теперь на наличие вируса будут анализировать образец, полученный с помощью жидкости для полоскания горла. На первых порах дополнительным способом сдачи образца смогут воспользоваться только дети.
Иллюстративное фото: synlab.ee
С помощью жидкости для полоскания горла образцы смогут сдавать дети в возрасте до 18 лет в пунктах открытого тестирования, а также в пунктах SYNLAB для платного тестирования на коронавирус.
Детям, приходящим на тестирование, предложат на выбор два варианта - взятие образца традиционным способом (согласно рекомендациям ВОЗ, предпочтительнее всего брать образец из носоглотки) или по новому методу с использованием жидкости для полоскания горла. Цена останется такой же, как и при анализе материала из носоглотки.
При сдаче образца пациенту дадут 10 мл физиологического раствора соли (хлорида натрия), которым нужно будет прополоскать горло. Медик отберет из емкости необходимое количество жидкости в специальную вакуумную пробирку, промаркирует ее данными пациента и отправит в лабораторию для анализа по такому же ПЦР-методу.
Результаты можно будет узнать так же, как и при анализе образца из носоглотки - в течение 24–48 часов они появятся в системе digilugu.ee. На основе теста, проведенного с использованием жидкости для полоскания горла, можно также оформить сертификат, необходимый для поездок.
Важно подчеркнуть, что на данный момент дети не смогут сдавать образец с использованием жидкости для полоскания горла в пунктах пересечения границы, поскольку такая процедура требует немного больше времени.
Дети до 18 лет смогут сдать образцы с использованием жидкости для полоскания горла в следующих пунктах:
- в Таллинне — в палатках Medicum рядом с Певческим полем и медицинским центром Mustamäe Tervisekeskus, в палатке SYNLAB рядом с Saku Suurhall, а также в пункте платного тестирования по адресу ул. Тёэкоя, 1;
- в Тарту — в палатке Qvalitas рядом с Певческим полем, а также в SYNLAB по адресу ул. Тегури, 37b;
- в Пярну — в палатке Qvalitas на парковке рядом с пляжем, а также в пункте SYNLAB на улице Суур-Сепа;
- в Нарве — в пункте Narva Gate (Corrigo), а также в помещении SYNLAB на проспекте Кангеласте (проспект Героев);
- в Вильянди, Валге и Выру — в палатке Qvalitas;
- в Раквере — в поликлинике; в Йыхви — в помещении SYNLAB, а в Хаапсалу и Пайде — в пункте SYNLAB;
- в Кохтла-Ярве и Силламяэ — в палатках Ида-Вируской центральной больницы;
- в Выру, Курессааре, Кярдла и Рапла — в больничных пунктах.
ERR