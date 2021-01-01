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С 16 февраля SYNLAB начнет проводить тестирование на коронавирус по новой методике. Теперь на наличие вируса будут анализировать образец, полученный с помощью жидкости для полоскания горла. На первых порах дополнительным способом сдачи образца смогут воспользоваться только дети.



Иллюстративное фото: synlab.ee

С помощью жидкости для полоскания горла образцы смогут сдавать дети в возрасте до 18 лет в пунктах открытого тестирования, а также в пунктах SYNLAB для платного тестирования на коронавирус.

Детям, приходящим на тестирование, предложат на выбор два варианта - взятие образца традиционным способом (согласно рекомендациям ВОЗ, предпочтительнее всего брать образец из носоглотки) или по новому методу с использованием жидкости для полоскания горла. Цена останется такой же, как и при анализе материала из носоглотки.

При сдаче образца пациенту дадут 10 мл физиологического раствора соли (хлорида натрия), которым нужно будет прополоскать горло. Медик отберет из емкости необходимое количество жидкости в специальную вакуумную пробирку, промаркирует ее данными пациента и отправит в лабораторию для анализа по такому же ПЦР-методу.

Результаты можно будет узнать так же, как и при анализе образца из носоглотки - в течение 24–48 часов они появятся в системе digilugu.ee. На основе теста, проведенного с использованием жидкости для полоскания горла, можно также оформить сертификат, необходимый для поездок.

Важно подчеркнуть, что на данный момент дети не смогут сдавать образец с использованием жидкости для полоскания горла в пунктах пересечения границы, поскольку такая процедура требует немного больше времени.

Дети до 18 лет смогут сдать образцы с использованием жидкости для полоскания горла в следующих пунктах:

- в Таллинне — в палатках Medicum рядом с Певческим полем и медицинским центром Mustamäe Tervisekeskus, в палатке SYNLAB рядом с Saku Suurhall, а также в пункте платного тестирования по адресу ул. Тёэкоя, 1;

- в Тарту — в палатке Qvalitas рядом с Певческим полем, а также в SYNLAB по адресу ул. Тегури, 37b;

- в Пярну — в палатке Qvalitas на парковке рядом с пляжем, а также в пункте SYNLAB на улице Суур-Сепа;

- в Нарве — в пункте Narva Gate (Corrigo), а также в помещении SYNLAB на проспекте Кангеласте (проспект Героев);

- в Вильянди, Валге и Выру — в палатке Qvalitas;

- в Раквере — в поликлинике; в Йыхви — в помещении SYNLAB, а в Хаапсалу и Пайде — в пункте SYNLAB;

- в Кохтла-Ярве и Силламяэ — в палатках Ида-Вируской центральной больницы;

- в Выру, Курессааре, Кярдла и Рапла — в больничных пунктах.

ERR