От кражи чужой еды до жесткого убийства

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Прокуратура отдала под суд 27-летнюю жительницу Кохтла-Ярве, которую обвиняют в жестоком убийстве 29-летнего мужчины, а также еще в нескольких преступлениях.



Иллюстративное фото: pinterest.com.

Согласно обвинительному заключению, составленному Вируской окружной прокуратурой, 3 августа 2020 года на улице Пярна в Кохтла-Ярве женщина нанесла множество ножевых ранений своему знакомому, который скончался от полученных ран.

Учитывая степень и обилие травм, нанесенных мужчине, способ и средства их нанесения, женщину обвинили в убийстве, совершенном мучительным способом.

Кроме того, женщина обвиняется в том, что 12 сентября 2019 года в заведении быстрого питания на улице Ярвекюла в Кохтла-Ярве она, скрывая свое лицо за маской, брызнула в сторону мужчины и женщины перцовым газом из баллончика, а затем, забрав приготовленную для них еду, убежала.

То происшествие попало в полицейскую сводку. В сообщении полиции тогда указывалось, что злоумышленниц было две, а в роли жертвы фигурировал только 23-летний мужчина.

В ходе предварительного следствия картина изменилась. Потерпевших, как выяснилось, было двое. Но нападение совершила только одна из женщин.

"Вторая женщина в тот момент находилась вместе с обвиняемой, но в преступлении не участвовала", - сказала rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Мария Гоняк.

Также 27-летней женщине предъявили обвинения в двух магазинных кражах. В одном случае она украла банку икры, во втором - алкоголь.

Вируский уездный суд пока не назначил дату начала разбирательства этого дела, сказала rus.err.ee пресс-секретарь суда Кристи Эрлих.

ERR