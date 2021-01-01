В Нарве желают вакцинироваться 174 педагога

Конвейер новостей / ЗдравоохранениеВ Нарве желают вакцинироваться 174 педагога
Дата публикации: Сегодня, 11:51 Просмотрено: 117
Нарвская больница готовится к процессу вакцинации учителей на следующей неделе. В пятницу больница заказала 200 доз вакцины AstraZenecа, так как по данным Больничной кассы, вакцинироваться пожелали 174 педагога.
Фото: Narva Haigla.
Когда будут укомплектованы списки учителей, для преподавателей старше 70 лет будет заказана вакцина Pfizer. Прививать от коронавируса будут в школах.
Для массовой вакцинации горожан Нарвская больница откроет специальный центр.
"Данный центр вакцинации будет находиться в больнице рядом с отделением ЭМО, чтобы при необходимости можно было бы оказать пациенту помощь. Надеемся до этого не дойдет, но тем не менее. И у нас будет обеспечен широкий коридор, близкий вход, чтобы люди, которые вакцинированы, не смешивались с теми, кто ждет еще вакцинацию", - отметил руководитель Нарвской больницы Алексей Евграфов.
ERR