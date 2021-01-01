В Нарве желают вакцинироваться 174 педагога

Нарвская больница готовится к процессу вакцинации учителей на следующей неделе. В пятницу больница заказала 200 доз вакцины AstraZenecа, так как по данным Больничной кассы, вакцинироваться пожелали 174 педагога.

Когда будут укомплектованы списки учителей, для преподавателей старше 70 лет будет заказана вакцина Pfizer. Прививать от коронавируса будут в школах.

Для массовой вакцинации горожан Нарвская больница откроет специальный центр.

"Данный центр вакцинации будет находиться в больнице рядом с отделением ЭМО, чтобы при необходимости можно было бы оказать пациенту помощь. Надеемся до этого не дойдет, но тем не менее. И у нас будет обеспечен широкий коридор, близкий вход, чтобы люди, которые вакцинированы, не смешивались с теми, кто ждет еще вакцинацию", - отметил руководитель Нарвской больницы Алексей Евграфов.

ERR