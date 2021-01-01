Кая Каллас: Вакцина не должна становиться политическим инструментом

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Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) в программе "Otse Postimehest" сказала, что если Европейский лекарственный департамент даст российской вакцине против коронавируса зеленый свет, то почему бы и не рассмотреть закупки этой вакцины и для Эстонии.



Кая Каллас. Автор: ERR

«Это такая же вакцина, как и все другие », - сказала Каллас.

«Россия, может быть, использует этот «Спутник» для достижения политических целей. Почему они не вакцинируют свое население, а вместо этого предлагают ее за рубежом - это для усиления своего влияния, так же, как это делает Китай», - сказала она.

«Но если Европейское агентство по лекарственным средствам заявит, что это хорошая вакцина, то это для нас будет такая же вакцина, как и любая другая. Это не должно быть политическим инструментом, людей следует вакцинировать», - сказала Каллас.

BNS