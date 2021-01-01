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Конвейер новостей / ЗдравоохранениеВакцина AstraZeneca простаивает на складе

Дата публикации: Сегодня, 11:30 Просмотрено: 66

В среду вечером был крайний срок для передачи списков желающих получить вакцину педагогов Министерству образования и науки.

Вакцина AstraZeneca простаивает на складе
Иллюстративное фото: ERR

Ведомство утверждает, что списки пока получены не из всех образовательных учреждений, поэтому начало вакцинации намечено на 15 февраля. При этом сама по себе вакцина AstraZeneca, которой и планируется привить педагогов, простаивает уже с воскресенья.

Союз работников образования Эстонии впервые обратился к государству с просьбой о вакцинации в приоритетном порядке еще 1 декабря. На прошлой неделе после повторного обращения к правительству кабмин принял окончательное решение: педагоги будут привиты, как только вакцина прибудет в Эстонию.

Однако 7200 доз вакцины AstraZeneca уже с воскресенья простаивают на складе. По словам вице-канцлера Министерства образования и науки Роберта Липпина, причина простоя кроется в отсутствии списков желающих сделать прививку педагогов.

"Мы смогли разослать это письмо лишь после того как экспертная комиссия при Министерстве социальных дел приняла окончательное решение кого и в каком порядке начнут вакцинировать. И лишь на основании этой, поступившей к нам в минувшую пятницу информации, мы начали рассылку инфописем по школам", - сказал Липпин.

Лидер Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри отмечает, что многие самоуправления озаботились составлением этих списков еще несколько недель назад:

"От этого кажется еще более странным, что мы до сих пор не приступили к реальной вакцинации. С учетом принятого еще неделю назад решения и знаний о том, что в воскресенье-понедельник вакцина будет в Эстонии, процесс вакцинации вновь затягивается и снова нужно выжидать какие-то дни или недели. Например, в Тарту, волости Виймси и некоторых других самоуправлениях эти списки составлялись уже несколько недель назад. И я не понимаю, куда эти списки могли внезапно исчезнуть", - заявил Вольтри.

Вице-канцлер министерства социальных дел Марис Йессе настаивает, что на данном этапе все идет по плану. Предварительные списки, по ен словам, не годятся, ведь до последнего момента было неизвестно, о каком именно препарате пойдет речь и подойдет ли он педагогам. Но и 15 февраля, когда вакцинация педагогов все же начнется, прививку сможет сделать лишь часть желающих.

"Имеющихся сегодня доз вакцины не хватит на всех работников образования. К тому же, конкретно AstraZeneca предназначена не только для педагогов. Ей же буду вакцинировать представителей групп риска младше 70-ти лет, а также других работников "первой линии". В любом случае на следующей неделе вакцинация педагогов начнется. Но, конечно, с учетом масштабов и общей численности занятых в этой сфере людей, на это уйдет больше месяца", - отметила Йессе.

По словам Йессе, окончательное число желающих пройти вакцинацию учителей, еще будет меняться, поскольку многие из них, ввиду отсутствия информации, еще не приняли решения.

ERR

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