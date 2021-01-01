Вакцина AstraZeneca простаивает на складе

Ведомство утверждает, что списки пока получены не из всех образовательных учреждений, поэтому начало вакцинации намечено на 15 февраля. При этом сама по себе вакцина AstraZeneca, которой и планируется привить педагогов, простаивает уже с воскресенья.

Союз работников образования Эстонии впервые обратился к государству с просьбой о вакцинации в приоритетном порядке еще 1 декабря. На прошлой неделе после повторного обращения к правительству кабмин принял окончательное решение: педагоги будут привиты, как только вакцина прибудет в Эстонию.

Однако 7200 доз вакцины AstraZeneca уже с воскресенья простаивают на складе. По словам вице-канцлера Министерства образования и науки Роберта Липпина, причина простоя кроется в отсутствии списков желающих сделать прививку педагогов.

"Мы смогли разослать это письмо лишь после того как экспертная комиссия при Министерстве социальных дел приняла окончательное решение кого и в каком порядке начнут вакцинировать. И лишь на основании этой, поступившей к нам в минувшую пятницу информации, мы начали рассылку инфописем по школам", - сказал Липпин.

Лидер Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри отмечает, что многие самоуправления озаботились составлением этих списков еще несколько недель назад:

"От этого кажется еще более странным, что мы до сих пор не приступили к реальной вакцинации. С учетом принятого еще неделю назад решения и знаний о том, что в воскресенье-понедельник вакцина будет в Эстонии, процесс вакцинации вновь затягивается и снова нужно выжидать какие-то дни или недели. Например, в Тарту, волости Виймси и некоторых других самоуправлениях эти списки составлялись уже несколько недель назад. И я не понимаю, куда эти списки могли внезапно исчезнуть", - заявил Вольтри.

Вице-канцлер министерства социальных дел Марис Йессе настаивает, что на данном этапе все идет по плану. Предварительные списки, по ен словам, не годятся, ведь до последнего момента было неизвестно, о каком именно препарате пойдет речь и подойдет ли он педагогам. Но и 15 февраля, когда вакцинация педагогов все же начнется, прививку сможет сделать лишь часть желающих.

"Имеющихся сегодня доз вакцины не хватит на всех работников образования. К тому же, конкретно AstraZeneca предназначена не только для педагогов. Ей же буду вакцинировать представителей групп риска младше 70-ти лет, а также других работников "первой линии". В любом случае на следующей неделе вакцинация педагогов начнется. Но, конечно, с учетом масштабов и общей численности занятых в этой сфере людей, на это уйдет больше месяца", - отметила Йессе.

По словам Йессе, окончательное число желающих пройти вакцинацию учителей, еще будет меняться, поскольку многие из них, ввиду отсутствия информации, еще не приняли решения.

ERR