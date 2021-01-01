VKG не исключает закрытие маслозавода в Кохтла-Ярве до 2030 года

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Концерн Viru Keemia Grupp (VKG), который обеспечивает работой в Кохтла-Ярве 1600 человек, не исключает прекращение производства сланцевого масла уже в период с 2027 по 2030 год из-за растущей стоимости квот на выбросы CO2.



Иллюстративная фотография. Автор: Rene Kundla/ERR

Председатель правления VKG Ахти Асманн пояснил изданию Põhjarannik, что маслозаводы и электростанции концерна в Кохтла-Ярве выбрасывают в год 1,4 млн тонн углекислого газа, из которых 0,9 млн тонн квотами не облагается, а за остальные выбросы в текущем году придется заплатить 11 млн евро.

По его словам, количество не включаемых в квоту выбросов сейчас ежегодно уменьшается на 2,2%, а в ЕС обсуждается увеличение темпов сокращения до 6% в год с 2025 года.

"Совершенно не известно, какими будут расходы на углерод после 2025 года. У государства отсутствует сейчас какая-либо позиция по поводу того, какая политика по налогообложению углерода отвечает интересам эстонского государства", - сказал Асманн.

Из-за истощения запасов сланца на эксплуатируемой VKG шахте "Оямаа" предприятию нужно будет скоро принять решение о крупных инвестициях в новую шахту, и если финансовые расчеты покажут нерентабельность дальнейшего производства сланцевого масла, то VKG считает вполне возможным прекращение его производства в период с 2027 по 2030 год. "Тогда мы погасим свет в Кохтла-Ярве, и 1600 домохозяйств останутся без кормильца", - сказал Асманн.

ERR