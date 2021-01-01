Людям с обычными аллергиями можно вакцинироваться

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Заведующая центром аллергологии-иммунологии Ида-Таллиннской центральной больницы (ITK) доктор Криста Ресс уверяет, что люди с обычными аллергиями могут спокойно прививаться от коронавируса.



Иллюстративное фото: pexels.com Иллюстративное фото: pexels.com

«В связи с пандемией коронавируса вновь заговорили об аллергических реакциях на вакцины. Само собой, это важно для аллергиков, которых беспокоит, могут ли они из-за своих аллергий вакцинироваться», - отметила Ресс и добавила, что люди с аллергической реакцией на пылевого клеща, пыльцу, пищу, токсины насекомых или животных могут спокойно вакцинироваться.

«Аллергические реакции спровоцированы конкретным аллергеном, они специфичны для этого аллергена — это значит, что при контакте с таким же аллергеном у человека возникает аллергическая реакция, а на остальные вещества аллергической реакции не должно быть», - пояснила Ресс.

В использующихся в Эстонии вакцинах от Covid-19 нет яичных и прочих пищевых аллергенов, нет аллергенов животного или растительного происхождения, поэтому они безопасны для аллергиков.

В то же время, если у человека уже в прошлом была аллергическая реакция на вакцины или инъекции лекарств, обязательно следует посоветоваться с врачом, который скажет, можно ли в таком случае вакцинироваться, рекомендовала Ресс.

«После введения любой вакцины возможна локальная реакция: болезненные ощущения в месте укола или повышенная температура, возможны плохое самочувствие или боль в мышцах — все это совершенно нормальные реакции, указывающие на то, что наша иммунная система учится и работает. Ни один процесс обучения не бывает простым, иммунная система также должна понять, как справляться с этим возбудителем заболевания», - пояснила Ресс.

«Если эти проблемы будут очень сильно вам мешать, вы можете принять парацетамол или ибупрофен, зная, что за несколько дней они пройдут. Подобные реакции не являются симптомами аллергии. Так что, если у вас обычные аллергии на обычные аллергены — то есть пыльцу, пыль, пищу, животных или токсины насекомых, вы можете спокойно отправляться на вакцинацию. Только так мы сможем помешать распространению заболевания и вернуть нормальный жизненный уклад», - добавила Ресс.

BNS

