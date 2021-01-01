Безработных стало больше, но вырос интерес к предпринимательству

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Зарегистрированных безработных в начале года стало больше, вырос интерес к началу предпринимательской деятельности, сообщила в среду BNS пресс-служба Кассы по безработице.

В конце января было 56 575 зарегистрированных безработных, что составило 8,7% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста. По сравнению с данными декабря, зарегистрированных безработных стало на 5,3% больше (в декабре было 53 749 зарегистрированных безработных). Зарегистрированная безработица выросла несколько меньше, чем в январе прошлого года.

В конце января самая высокая ставка зарегистрированной безработицы была в Ида-Вирумаа (13,9%), самая низкая – в Йыгевамаа и Хийумаа (в обоих уездах 6%).

В январе зарегистрировалось 8 855 новых безработных. С помощью кассы по безработице в январе трудоустроились или начали заниматься предпринимательством 5 018 человек.

Через кассу по безработице в январе было передано 6 122 рабочих места. За январь добавилось 4 092 новые вакансии, что составило в 1,5 раза больше, чем в декабре, и также несколько больше по сравнению с январем прошлого года.

С января вырос размер пособия кассы по безработице на начало предпринимательства, что заметно повысило интерес соискателей работы к началу предпринимательской деятельности. В прошлом месяце было подано 190 заявлений о пособии на начало предпринимательства, что является самым высоким показателем за последние годы.

BNS

