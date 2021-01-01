У Elron будут новые поезда Škoda Vagonka

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AS Eesti Liinirongidega (Elron) заключил договор с Škoda Vagonka и консорциумом Škoda Transportation на производство и поставку двухсистемных электропоездов; стоимость шести поездов составляет 56,2 млн евро.



Иллюстративное фото: Škoda Vagonka

Контракт предусматривает также поставку в течение пяти лет пакета запчастей и материалов для техобслуживания. Электропоезда предназначены для использования на электрифицированных линиях с колеей 1520 мм и адаптированы к погодным условиям Эстонии, сообщает Škoda.

Максимальная скорость нового поезда составит 160 км/час, в нем планируется не менее 270 мест, в том числе 48 мест первого класса; будут также специальные места для инвалидов на колясках и для колясок и велосипедов.

Поезда поступят во втором полугодии 2024 года, обслуживание ими пассажиров начнется в конце 2024 года.

Škoda выиграла тендер на поставку в Эстонию шести новых пассажирских поездов в октябре 2020 года. Предложение чешской фирмы оказалось лучше как по цене, так и по размеру эксплуатационных расходов.

Условия тендера предусматривали поставку в Эстонию шести электропоездов с опционом на покупку в будущем десяти дополнительных поездов.

Поезда будут двухсистемными, что позволит использовать их как в старой, так и в планируемой новой контактной сети. При необходимости, поезда Škoda смогут сцепляться с нынешними поездами Stadler.

BNS/ERR