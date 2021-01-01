Лутсар: вакцинация уже положительно сказалась на больницах

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Вакцинация медицинских работников уже принесла облегчение больницам, сообщила руководитель научного совета, профессор Ирья Лутсар.



Ирья Лутсар. Автор: ERR

Лутсар отметила, что особых изменений с показателями заражения коронавирусом сейчас не происходит, если же вдаваться в детали, то эти показатели немного выросли. По ее мнению, причина небольшого роста – в поведении людей.

"Люди не сильно изменили свое поведение. С прошлой весны так повелось, что 40% людей после сообщения о положительном диагнозе на коронавирус не соблюдают требование изоляции. Если эти цифры не изменятся, то сохранится стагнация, то есть ситуация не изменится ни в лучшую, ни в худшую сторону", – сказала профессор.

Положительным изменением, по ее словам, стало сокращение числа пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. При этом общее число пациентов в больницах не уменьшилось, и в них сейчас зарегистрировано несколько вспышек.

"В некоторых больницах правила жестче, и вспышек удалось избежать, но так не везде. В уездных больницах нет такого опыта контакта с коронавирусом. Но ими занимаются, крупные больницы также помогают советом. Этот вирус очень хорошо распространяется, если заразился один человек в палате, то заражается и второй. Больных перед приемом в больницу тестируют, но у человека может быть период, когда вирус еще не так развился и тест показывает отрицательный результат", – пояснила Лутсар.

Научный совет не рекомендует вводить новые ограничения, но люди могли бы лучше соблюдать имеющиеся требования: речь идет о ношении масок, мытье рук, рассредоточении детей в школах.

"С открытием школ случаев заражения стало больше, но дети на нагрузку больниц не влияют. Нам просто нужно тщательнее выполнять требования. В некоторых странах взять вирус под контроль получилось только благодаря соблюдению правил. В Тарту, например, нет проблемы с ношением масок, тогда как в Таллинне их носят не все", – сообщила профессор.

Она не уверена в том, что в Эстонии нужно наказывать тех, кто не придерживается и без того относительно мягких ограничений.

"Я не специалист по наказаниям. Думаю, что наказания вызовут неповиновение. Юристам и психологам виднее, есть ли польза от наказаний. Но до совести людей достучаться можно", – сказала Лутсар, добавив, что резкое смягчение ограничений в Испании, Португалии, Англии и Ирландии спровоцировало стремительный рост случаев заражения.

ERR