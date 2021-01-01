Автобусы уездных линий Ида-Вирумаа будут ездить на биогазе

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Все более популярным в Эстонии становится использование в транспорте биометана или экологически чистого газа. Благодаря программе государственной поддержки, в Эстонии появились свои производители зеленого газа.



Иллюстративное фото: архив "НГ".

Из 500 автобусов Таллиннского городского транспорта свыше 100 заправляются биогазом. По улицам Таллинна, Тарту и Пярну уже вовсю колесят автобусы на биометане, который, в том числе, производится из обычного навоза.

По словам руководства предприятия, автобусы на биометане заменяют более загрязняющие дизельные автобусы. Одно из преимуществ таких автобусов - цена на газ, которая делает их дешевле в эксплуатации.

"Даже с использованием акцизного налога при нынешнем уровне потребления, а мы знаем, что сейчас газовое топливо не облагается налогом, если акциз будет равен акцизу на жидкое топливо, то такие автобусы все равно будут экономически выгоднее", - отметил руководитель отдела AS TLT Андрес Колдре.

Один из четырех эстонских производителей зеленого газа или биометана находится в местечке Винни, что в Ляэне-Вирумаа. Уже более полугода здесь производят экологически чистое транспортное топливо, в том числе из навоза и отходов пищевой промышленности.

Зеленый газ производится путем ферментации биоотходов, остатки можно использовать в сельском хозяйстве. Производство зеленого газа в настоящее время пользуется государственной поддержкой для возобновляемой энергетики. Возможная потеря господдержки не будет означать большого роста цен, но сейчас это дает владельцам уверенность в том, что они вкладывают средства в новые технологии.

"Это поможет увеличить количество биостанций, что поможет в будущем производить больше биогаза. Его должно хватить для того, чтобы общественный транспорт по всей Эстонии мог работать на зеленом газе", - сказал исполнительный директор Eesti Biogaas Кристьян Строом.

К биоавтобусам присматриваются и на Северо-Востоке. Со следующего года автобусы, работающие на экологически чистом газе, впервые будут курсировать на уездных линиях Ида-Вирумаа.

В ходе нового тендера на поставки транспортных услуг, использование новых, более зеленых технологий было существенным условием.

"Это было не обязательство, но возможность. И за это давали достаточно большое количество баллов. Перевозчики использовали это, чтобы получить нужные баллы для участия в конкурсе, и все они сделали предложения в пользу автобусов на биогазе", - рассказал директор Центра общественного транспорта Ида-Вирумаа Хейки Лутс.

Эстонское государство поставило цель, что через 10 лет 14% всего транспорта Эстонии будет использовать технологии возобновляемого топлива.

ERR