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В ночь на вторник в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. На побережье местами возможен небольшой снег. Ветер преимущественно восточной четверти 2-8, в окрестностях Рижского залива порывы 12, утром 15 м/с. Температура воздуха ночью -15..-21, по востоку Эстонии местами -25, на побережье местами -7..-12°С.

Во вторник днем в Эстонии переменная облачность, на побережье местами облачно и преимущественно без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 3-9, на островах на западе страны 6-11, порывами 15 м/с. Температура воздуха днем -10..-14, на побережье местами -6..-9°С.

На Чудском озере в ночь на вторник восточный, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха ночью -15..-17°С.

Во вторник днем в Причудье северо-восточный ветер 3-7 м/с. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха днем -12..-14°С.

BNS