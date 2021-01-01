Первая партия вакцины AstraZeneca будет использована сразу

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Прибывшая в Эстонию в воскресенье первая партия вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca будет целиком задействована в программе иммунизации населения, поскольку большой временной промежуток между двумя дозами данной вакцины снимает необходимость оставлять часть препарата в резерве на случай сбоя в поставках.



Вакцинация. Иллюстративное фото. Автор: ERR

Об этом сообщил в воскресенье министр здоровья и труда Танель Кийк.

"Промежуток между двумя дозами вакцины AstraZeneca существенно длиннее - по рекомендации производителя от четырех до двенадцати недель, а эстонские эксперты назвали оптимальным восемь недель, поэтому мы рискнем использовать сразу все 7200 доз. В течение этих двух месяцев обязательно будут новые поставки, потому что сейчас в феврале и марте Эстонии обещано 75 000 доз. В понедельник Министерство образования разошлет соответствующие письма руководству школ, и различные учреждения сами составят списки вакцинируемых", - сказал Кийк в интервью "Актуальной камере".

Поставленная в Эстонию первая партия вакцины AstraZeneca в количестве 7200 доз будет предложена через семейных врачей людям из группы риска младше 70 лет, занятым в оказании жизненно важных услуг и педагогам.

Иммунизация этих групп на первом этапе будет проходить в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Пярнумаа.

По заключенному с AstraZeneca договору предварительной закупки, Эстония должна получить в общей сложности 1,3 млн доз данного препарата, которые позволят иммунизировать к коронавирусу 650 000 человек.

Вакцинация от коронавируса в Эстонии началась в конце прошлого года препаратом компании Pfizer, к которому позднее добавилась вакцина разработки Moderna. По состоянию на утро 7 февраля от коронавируса в стране были вакцинированы 35 905 человек, из которых у 17 519 вакцинация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины. Из-за сбоев в поставках вакцины Pfizer часть получаемого Эстонией препарата резервировалась, чтобы не возникало риска, когда получившие первую дозу вакцины не смогут получить вторую инъекцию спустя три недели.

ERR