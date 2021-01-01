В Эстонию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca

Дата публикации: Сегодня, 15:41 Просмотрено: 73

Утром 7 февраля Департамент здоровья получил первую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca в размере 7200 доз.

В течение февраля в Эстонию прибудет в общей сложности 40 500 доз этой вакцины.



Вакцина AstraZeneca. Автор: SCANPIX / AFP

По состоянию на утро 7 февраля от коронавируса в Эстонии вакцинированы 35 905 человек, из которых у 17 519 вакцинация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины.

"Партия будет отправлена в центры семейных врачей для вакцинации людей из группы риска не старше 70 лет. Также этой вакциной начнут прививать работников первой линии в сферах образования, внутренней безопасности и социальной сфере, - сказал министр труда и здоровья Танель Кийк. - Порядок вакцинации работников первой линии будет утвержден в течение следующей недели".

Всего Эстонии должна получить 1 330 000 доз вакцины AstraZeneca для вакцинации 665 000 человек. К концу первой недели марта в Эстонию должны доставить примерно 75 000 доз этой вакцины.

Результаты клинических испытаний показали, что вакцина AstraZeneca от COVID-19 безопасна и эффективна для предотвращения COVID-19 у людей старше 18 лет. В ходе клинических испытаний эффективность вакцины оценивалась примерно в 60%. Вакцина AstraZeneca от COVID-19 действует при введении двух доз.

"В ходе клинических испытаний более 12 000 человек получили вакцину AstraZeneca от COVID-19. Возраст большинства участников клинических испытаний AstraZeneca составлял от 18 до 55 лет. Исследования не показали достаточных результатов относительно того, насколько хорошо вакцина может действовать у людей старше 55 лет, однако ожидается, что и люди старшего возраста будут защищены", - сказала генеральный директор Департамента лекарственных средств Кристин Раудсепп.

"Мы ожидаем большего количества данных от продолжающихся клинических испытаний, которые также включают данные о действии вакцины у пожилых людей. Наиболее частыми побочными эффектами в клинических испытаниях были обычные реакции, связанные с вакцинацией, от легкой до умеренной, которые разрешались в течение нескольких дней после получения вакцины", - добавила Раудсепп.

Наиболее частые побочные эффекты от вакцины AstraZeneca - это боль и болезненность в месте укола, головная боль, усталость, мышечные боли, общее недомогание, озноб, повышенная температура, боли в суставах и тошнота. "Молодые люди чаще жалуются на побочные эффекты, нежели пожилые. При жаре и боли помогают обезболивающие, пейте достаточно жидкости и отдыхайте. В целом профиль безопасности мРНК и ДНК-вакцин схож", - подчеркнула Раудсепп.

Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует использовать вакцину для вакцинации людей в возрасте до 70 лет и вводить вторую дозу через восемь недель после первой.

Общий портфель вакцин Европейского Союза включает вакцины от восьми производителей вакцин (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac, Sanofi, Novavax, Valneva).

На данный момент Эстония присоединилась к пяти соглашениям о предварительной закупке: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac и приняла принципиальное решение присоединиться к соглашениям производителей вакцин Novavax и Valneva. Эстония может закупить в общей сложности 4 558 810 доз вакцины для 2 429 405 человек.

ERR