Тоомас Сильдам о "Справедливом переходе" в Ида-Вирумаа

Дата публикации: Сегодня, 13:17 Просмотрено: 166

Будет ли "Справедливый переход" справедливым для Северо-Востока, об этом в своем комментарии недели размышляет журналист ERR Тоомас Сильдам.



Иллюстратиыное фото: архив "НГ"

Я очень рад тому, что новое правительство поменяло планы предыдущего кабинета направить средства Европейского Фонда поддержки справедливого перехода не только в Ида-Вирумаа, но еще и в Йыгевамаа и в Ляэне-Вирумаа.

Теперь все 340 миллионов евро достанутся исключительно Ида-Вирумаа. С помощью этих денег надо будет развивать предпринимательство, создавать в этом регионе рабочие места, чтобы компенсировать отказ от сланцевой энергетики.

Использование средств Фонда поддержки справедливого перехода только в Ида-Вирумаа - справедливое и честное решение. А распределение этих денег с целью разрешить проблемы еще и других уездов было бы нечестным и несправедливым, поскольку проект зеленого поворота Европейского союза в Эстонии ставит в сложное положение именно Ида-Вирумаа.

В то же время коалиционное соглашение Партии реформ и Центристской партии жмет на полный газ в Ида-Вирумаа. Новое правительство заявляет, что производство электроэнергии из сланца в Эстонии прекратится не позднее 2035 года. То есть, всего через 14 лет. Это очень короткий срок.

Мэр Нарвы Катри Райк напомнила, что в секторе сланцевой энергетики сейчас трудятся 5800 человек, средняя зарплата которых составляет 1700 евро. Люди серьезно встревожены тем, что будет дальше. Как сейчас говорят в Нарве, будет ли "Справедливый переход" справедливым для нас, вот в чем вопрос.

С одной стороны, 340 миллионов евро - это большие деньги. Но только при условии, что их разумно используют. То есть, на самом деле будут развивать с их помощью предпринимательство и создавать новые рабочие места. И не просто рабочие места, на которых и 700 евро в месяц покажутся хорошей зарплатой, но высоко оплачиваемые рабочие места.

Наряду с переобучением нынешних горняков и энергетиков, надо еще думать и о молодежи, которая бы не уезжала из Ида-Вирумаа, захотела бы там работать, но, что еще лучше, была бы готова туда переехать. Иначе Ида-Вирумаа все больше будет становиться регионом, в котором доля людей пенсионного возраста только растет.

Партнерами правительства в использовании средств Фонда справедливого перехода могут стать местные самоуправления. Они же могут предложить потенциальным инвесторам чувство уверенности в том, что правила игры всем известны, понятны и утверждены. К сожалению, пока целый ряд самоуправлений вызывает недоверие к тому, насколько прозрачно и эффективно они руководят.

В Нарве наконец произошло обновление власти, пожелаем им успехов. А, например, в Йыхви смутное время все еще продолжается, в Кохтла-Ярве нынешнее правление многие уже называют стагнацией.

Этой осенью у нас состоятся местные выборы. Они откроют возможности для партий, действительно заботящихся об Ида-Вирумаа, они предоставят возможности и жителям Ида-Вирумаа. Первые смогут озвучить планы, как вдохнуть новую жизнь в нынешний сланцевый регион, а вторые - простые люди - смогут решить, кому они доверят местную власть.

Ну а пока я советую жителям Ида-Вирумаа внимательно читать, слушать и анализировать, кто из политиков разбрасывается пустыми лозунгами, а кто понимает, каковы истинные проблемы Ида-Вирумаа и каковы их возможные решения. Надо отделять зерна от плевел.

ERR